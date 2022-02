Jocurile pe calculator, aproape legale și de performanță

Industria jocurilor din întreaga lume a luat amploare mai ales în timpul pandemiei, când au fost limitate interacțiunile fizice, iar activitățile s-au mutat online. Companiile de jocuri au raportat venituri aproape duble în primul an de pandemie.

Cert este că industria gaming-ului este în floare și la noi în țară. Doar în anul 2020, au fost raportate cifre de peste 220 de milioane de dolari, potrivit Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România. Cei mai mulți jucători sunt de gen masculin, 64% accesează jocurile de pe telefoane mobile, 60% de pe pc-uri, 16% de pe console, mai arată aceeași sursă, iar majoritatea dintre ei dețin mai multe instrumente de accesare a jocurilor.

Lege pentru jocurile pe calculator

Vestea bună este că pasionaţii de jocuri pe calculator ar putea fi consideraţi sportivi de performanță. Un proiect de lege se află deja în Parlament, iar dacă va fi adoptat, unele jocuri vor putea fi considerate sporturi electronice, iar cei care le joacă în competiții vor fi sportivi de performanţă. Conform proiectului, sportul electronic este o activitate desfăşurată în mediul virtual, într-o formă organizată şi competitivă. Iar un sportiv electronic este orice persoană de peste 14 ani care joacă în mod organizat, cum ar fi într-un club, şi este legitimat în registrul jucătorilor de astfel de sporturi.

În România, în momentul de față au loc deja loc mari evenimente de gaming cu un focus mare pe E-Sports precum Bucharest Gaming Week, Gaming Marathon, Digital Crusade sau Romanian Esports League. Acestea adună cumulat milioane de vizitatori, atât fizic cât și online, atât din țara noastră, cât și din întreaga lume. În țara noastră, cei mai cunoscuți youtuberi fac milioane de vizualizări cu demonstrații de jocuri.

“Se vede o atenţie mărită şi din partea investitorilor în ceea ce priveşte universul videogaming-ului, doar în România sumele alocate evenimentelor din acest sector crescând în 2021 cu aproximativ 40% faţă de anul 2020. În aceste condiţii, cu mize crescute şi cu oportunităţi reale în competiţiile internaţionale, jucătorul român de E-Sports trebuie să poată beneficia de tot suportul pentru a performa. Doresc să cred că această lege nu doar că va aduce o recunoaştere legală muncii sale, ci va fi şi un sprijin în dezvoltarea ecosistemului de care el are nevoie pentru a obţine performanţele despre care vorbeam. La ce talent există în ţara noastră, sunt convins că foarte curând vom vedea multe trofee ajungând în România”, a spus Tudor Dăescu, Preşedintele Gaming Week.

Fortnite

Cele mai cunoscute jocuri și în trend sunt: Minecraft: Indiferent de vârsta, Minecraft dă posibilitatea jucătorilor să își îmbunătăească abilitățile de construcție. Fortnite este pentru cei pasionați de jocuri de împușcare royale. Call of Duty: Warzone: De câteva decenii, seria Call of Duty a dominat piața jocurilor online multiplayer. Și recent, Call of Duty a lansat o nouă iterație – Warzone, un shooter cu acces liber în stil Royale de luptă în primă persoană. GTA – Grand Theft Auto Online este cel mai bun joc online de acțiune-aventură multiplayer.

GTA 5

În industria de gaming, România este deja un punct important pe harta lumii. În ţara noastră sunt dezvoltate jocuri foarte cunoscute la nivel mondial, cum ar fi Fifa sau Assassin’s Creed, de către studiouri multinaţionale precum Electronic Arts, Gameloft şi Ubisoft, sau de către mari companii romaneşti cum sunt Amber, Killhouse Games sau Green Horse Games. Cumulat, cifra de afaceri a industriei dezvoltatoare de jocuri din România depăşeşte 200 de milioane Euro anual.

Cu siguranță că veniturile anul acesta vor crește, iar legalizarea acestei industrii va aduce și mai mulți bani la bugetul statului. Statisticile arată că 60% dintre copii și adolescenți au un joc preferat pe care îl exersează aproape zilnic.

