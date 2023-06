„Nole” Djokovic rescrie istoria tenisului. Mesajul lui Nadal, după ce sârbul a ajuns la 23 de titluri de Grand Slam

Novak Djokovic s-a impus la Roland Garros și a devenit cel mai titrat jucător de tenis din istorie, cu 23 de titluri cucerite în turneele de Grand Slam.

„Nole” Djokovic a câștigat turneul de la Roland Garros pentru a treia oară în carieră, după ce l-a învins pe norvegianul Casper Ruud cu 7-6 6-3 7-5, în trei ore și 13 minute. Tenismenul sârb l-a depășit astfel pe Rafael Nadal și a devenit singurul jucător din istoria circuitului masculin care deține 23 de titluri cucerite în turneele de Grand Slam.

Acesta nu este însă singurul record doborât de Djokovic după victoria de pe zgura pariziană. „Nole” devine singurul jucător din istorie care câștigă de cel puţin trei ori fiecare turneu de Grand Slam. La 36 de ani, el este, de asemenea, şi cel mai vârstnic campion de la Roland Garros.

După succesul de la Paris, sârbul a revenit pe primul loc în clasamentul ATP, publicat luni, astfel că a doborât un nou record, cu 388 de săptămâni ca lider mondial.

Absent de la Roland Garros din cauza unei accidentări, Rafael Nadal și-a felicitat marele rival prin intermediul unei postări pe Twitter. „Felicitări pentru această performanță incredibilă! 23 este un număr la care, în urmă cu doar câțiva ani, era imposibil să te gândești, iar tu ai reușit! Bucură-te pentru această reușită alături de familie și de echipa ta”, a transmis Nadal, cel care are în palmares 22 de titluri de Grand Slam.

