Iga Swiatek, lider detașat în clasamentul WTA publicat luni. Câte jucătoare are România în prima sută mondială

Poloneza Iga Swiatek, victorioasă în weekend la Doha, şi-a mărit avansul în fruntea clasamentului WTA dat publicității luni. România are în continuare trei jucătoare în prima sută mondială.



Swiatek are acum 1.395 de puncte în plus faţă de belarusa Arina Sabalenka, a doua clasată. Aceasta are şi ea, la rândul ei, o diferenţă confortabilă faţă de cealaltă ocupantă a podiumului, Coco Gauff, americanca fiind la aproape 1.800 de puncte.



De remarcat revenirea în top 10 a letonei Jelena Ostapenko, pe locul 9, după ce luna trecută s-a aflat pe 10. Pentru jucătoarea baltică e cea mai bună clasare din 28 mai 2018, când se află pe locul 5 în lume.



Sorana Cîrstea se menţine pe locul 22, la o treaptă de cea mai bună clasare din carieră, Ana Bogdan a coborât două locuri şi este pe 56, iar Jaqueline Cristian a coborât trei poziţii, fiind pe 75.



La dublu, Monica Niculescu a urcat o poziţie, pe 38, iar Gabriela Ruse a coborât o poziţie, fiind acum pe 74.



Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 10.300 puncte

2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 8.905

3 (3). Coco Gauff (SUA) 7.110

4 (4). Elena Rîbakina (Kazahstan) 6.738

5 (5). Jessica Pegula (SUA) 5.400

6 (6). Ons Jabeur (Tunisia) 4.183

7 (7). Qinwen Zheng (China) 3.885

8 (8). Marketa Vondrousova (Cehia) 3.856

9 (11). Jelena Ostapenko (Letonia) 3.533

10 (10). Karolina Muchova (Cehia) 3.465

………………………………………………………

22 (22). Sorana Cîrstea 1.893

56 (54). Ana Bogdan 1.164

75 (72). Jaqueline Cristian 960

117 (118). Irina-Camelia Begu 632

158 (153). Elena-Gabriela Ruse 483

179 (174). Irina Bara 430

194 (193). Miriam Bulgaru 400

221 (218). Andreea Mitu 350

230 (229). Anca Todoni 331

257 (257). Cristina Dinu 295

…



Clasamentul WTA la dublu

1 (1). Elise Mertens (Belgia) 7.560 puncte

2 (2). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 7.361

3 (3). Storm Hunter (Australia) 6.465

4 (4). Laura Siegemund (Germania) 5.930

5 (5). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.760

6 (6). Erin Routliffe (Noua Zeelandă) 5.585

7 (9). Vera Zvonareva (Rusia) 5.145

8 (10). Taylor Townsend (SUA) 4.950

9 (11). Coco Gauff (SUA) 4.820

9 (11). Jessica Pegula (SUA) 4.820

……………………………………………..

38 (39). Monica Niculescu 2.035

74 (73). Gabriela Ruse 1.300

151 (150). Andreea Mitu 639

161 (161). Irina Bara 568

189 (188). Oana Gavrilă 493

195 (194). Irina Begu 470

…

