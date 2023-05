Cristina Neagu, dezlănțuită la adresa arbitrajului, după înfrângerea cu Esbjerg: „Asta e hoție pe față!”

CSM București a ratat calificarea în Final Four-ul Ligii Campionilor, după o nouă înfrângere cu Esbjerg, iar la finalul partidei din Polivalentă Cristina Neagu a acuzat în termeni duri arbitrajul.

După ce pierduseră în Danemarca la diferență de patru goluri (28-32), „tigroaicele” lui Adrian Vasile au pierdut și returul cu Esbjerg, 31-33, ratând astfel o nouă calificare în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin.

Meciul din Polivalentă ar fi putut avea altă soartă dacă arbitrii nu ar fi luat decizia eronată de a o elimina pe Emilie Hegh Arntzen, în minutul 37, pentru o presupusă intervenție dură asupra lui Vilde Ingstad. Mai mult, la scurt timp, Crina Pintea a primit și ea cartonașul roșu pentru a treia eliminare de două minute.

La final, Cristina Neagu a răbufnit la adresa arbitrilor. Vedeta CSM-ului nu s-a ferit de cuvinte și a comparat maniera de arbitraj cu cea din meciul României cu Muntenegru.

„Am luptat 7 împotriva 9 pentru 60 de minute. Nu am mai trăit un asemenea tip de furt de la ultimul Campionat European contra Muntenegrului. Noi am jucat bine, dar nu am fost lăsate să ne facem jocul. Le felicit pe cele de la Esbjerg, sunt o echipă foarte mare, dar astăzi meritam să câștigăm. E imposibil să joci handbal în 7 contra 9. Nu vorbesc doar despre prima eliminare”, a spus Neagu, imediat după încheierea partidei.

Interul stânga a susținut că arbitrii au avut o direcție clară încă din startul meciului și i-a acuzat de hoție: „Cred că de la început au arbitraj într-o singură direcție. Efectiv au închis meciul cu decizii ciudate. Evident că toate fazele controversate s-au încununat cu cele două cartonașe roșii, cred eu nemeritate. Asta este hoție pe față, am spus-o în engleză, o spun și în română. Eu zic că e păcat. Am luptat, am demonstrat că suntem o echipă de ‘Final Four’”.

