Multipla campioană CFR Cluj a fost învinsă fără drept de apel, cu scorul de 4-0, de divizionara de ligă secundă Corvinul Hunedoara, în sferturile de finală ale Cupei României. După meci, antrenorul ardelenilor, Adrian Mutu, a declarat că se gândește la demisie.

Lucrurile au început cum nu se putea mai rău pentru echipa antrenată de Adrian Mutu, care în minutul 11 a rămas în zece jucători, după ce mijlocaşul grec Panagiotis Tachtsidis a primit direct cartonaşul roşu pentru lovirea cu cotul a lui Marius Lupu.

Formaţia de ligă secundă a deschis scorul prin fundaşul Viorel Lică (43), după un corner. Hunedorenii s-au desprins după pauză, prin reuşita lui Marius Coman (50), fost jucător al CFR-ului, din pasa lui Lupu. Nicolae Pîrvulescu (67) a marcat cel mai frumos gol al partidei, cu un şut de la 25 de metri, în vinclul porţii lui Răzvan Sava.

Fundaşul Ionuţ Pop a închis tabela în minutul 85, cu o lovitură de cap, la centrarea lui Antonio Bradu.

După meci, antrenorul clujenilor, Adrian Mutu, a declarat că se gândește să o părăsească pe multipla campioană a României.

„În seara asta am fost penibili, n-aș vrea să găsesc scuze că am jucat în 10, că s-au accidentat Mogoș și Camora, nu. Nu asta e important. Echipa trebuia să joace în 10 la fel, că jucam împotriva unei echipe din liga a doua. Trebuia să joace și fără antrenor pe bancă. Trebuia să joace indiferent de ce se întâmpla. Nu am ce să spun mai multe, e un meci fără istoric.

Mă gândesc și mâine voi comunica clubului ce decizie am luat. Mă simt umilit. Nu se poate așa ceva. Mă simt umilit. Nu cred că aș putea să-i iert pe băieți după acest eșec, mai ales că era foarte important pentru club. Când văd că nu se respectă culorile unui club și nu se respectă ce spun eu, nu pot să-i iert. O să mă gândesc bine în seara asta și mâine dimineață anunț la club”, a spus Adrian Mutu pentru DigiSport.

În semifinale, Corvinul o va înfrunta pe câştigătoarea dintre FCU Craiova FC şi FC Voluntari.

