Gabriela Szabo, ambasadoarea ediției din acest an a UVT Liberty Marathon

Campioana olimpică și multipla campioană mondială la atletism Gabriela Szabo, declarată timp de zece ani la rând cea mai bună atletă a României, va fi ambasadoarea ediției din acest an a maratonului Universităţii de Vest Timişoara Liberty, care va reuni la start circa 4.000 de participanţi în zilele de 28 şi 29 septembrie.

Fosta mare atletă Gabriela Szabo, campioană olimpică la Sydney (5.000 m), a fost aleasă ambasadoarea ediţiei 2024, a şaptea, a maratonului Universităţii de Vest Timişoara Liberty.

Anunțarea noii Ambasadoare UVT Liberty Marathon a fost prilejuită de organizarea unei conferințe de presă, susținută la sediul COSR de către Mihai Claudiu Covaliu, președintele COSR, Marilen Gabriel Pirtea, rectorul UVT, alături de campioana olimpică Gabriela Szabo.

Rectorul UVT, prof.univ.dr. Marilen Gabriel Pirtea, apreciază contribuția adusă de campioana olimpică Gabriela Szabo la prestigiul maratonului UVT: „Noua personalitate investită cu rolul de Ambasadoare UVT Liberty Marathon, pentru ediția din 2024, binecunoscuta campioană olimpică și mondială Gabriela Szabo, este un exemplu viu pentru mesajul generic pe care UVT îl propune comunității: UVT Liberty Marathon s-a consacrat drept o competiție definită prin alegerile care ne fac diferiți, care ne fac unici și liberi, promovate prin sport și sănătate”.

„Este o fericire și o onoare să fiu imaginea unui eveniment atât de important pentru Timișoara. Am acceptat cu mare drag pentru că ce poate fi mai frumos decât ca noi, cei care venim din marea performanță și am excelat în zonele noastre de sport, să mergem mai departe în mijlocul oamenilor și să le vorbim cât de important este sportul, cât de minunat este să câștigi, cât de frumos te poți dezvolta prin mișcare, cât de mulți prieteni poți să-ți faci atunci când ești implicat în fenomenul sportiv. După ce m-am retras din activitatea competițională, acum foarte mulți ani, în 2004, unul dintre proiectele mele foarte dragi a fost să mă implic cât mai mult în comunitate și să promovez sportul ca un stil de viață sănătos. Mi-am dat seama, la acel moment, că prea puțini copii mai vin la sport și atunci am zis ca e o greșeală din partea noastră să așteptăm copii să vină la sport. Am realizat că trebuie să mergem noi printre ei, să-i convingem să crească în jurul nostru, sau prin sportul nostru. Așa că sunt de felicitat toți cei care sunt implicați în fenomenul sportiv, care își doresc o națiune sănătoasă, având în vedere ca 63% din populația României nu practică niciun fel de sport. Asta înseamnă că suntem un popor destul de sedentar și atunci noi, cei care suntem implicați în fenomenul sportiv, trebuie să vorbim mai mult despre ce înseamnă sportul și educația prin sport. Așa că vin cu mare drag la Timișoara și la toate evenimentele la care voi fi invitată, în acest fenomen minunat numit sport”, a declarat campioana olimpică Gabriela Szabo.

Ediția 2024 a UVT Liberty Marathon va avea loc în 28-29 septembrie. Competiția se adresează alergătorilor experimentați, dar și tinerilor sau copiilor aflați la prima experiență de alergare. Înscrierea pentru una dintre categoriile de curse permite fiecărui alergător să răspundă provocării pe care o simte cea mai potrivită: maraton (42km), semimaraton (21km), ștafetă maraton (42km), ștafetă semimaraton (21km), Cros (10.5km) și Cros (2km).

