Top cele mai cumpărate produse din librării

Grupul Vector Internațional a înregistrat în 2022 o cifră de afaceri de 8,8 milioane de euro, iar pentru anul în curs așteaptă o creștere de 20%.

“Anul care tocmai s-a încheiat a fost un an imprevizibil deoarece nimeni nu știa cum va evolua în contextul post-pandemic, cu război la graniță și o recesiune iminentă. În ceea ce privește anul 2023, ne așteptăm ca domeniul biroticii și papetăriei să vireze destul de mult către comercializarea produselor de profil de tip high-tech (Ex: ecrane interactive, table interactive). Pe acest segment high-tech, în 2022, Vector a înregistrat o creștere a cererii, comparativ cu anii precedenți de apx.15% pe toate sectoarele de piață (public și privat) și pe toate canalele de vânzare, iar în 2023 previzionăm o creștere de cel puțin 25% în contextul în care se anunță investiții mari din partea statului român în digitalizare. De asemenea, creșterea pe care o previzionăm pe acest segment vine și în contextul în care am încheiat, încă de anul trecut, un parteneriat exclusiv cu o companie asiatică cu care vom dezvolta foarte mult domeniul educațional.Avand în vedere proiectele care se desfășoară pe zona de digitalizare, credem că, din gama noastră ecranele interactive Horion vor fi produsele vedetă pentru 2023,”declară Marius Avram, CEO Vector Internațional

Provocările anului 2023, în domeniul comercializării produselor de birotică și papetărie vor avea în continuare legătură cu posibilele sincope din lanțul de aprovizionare, evoluția prețurilor, imprevizibilitatea, precum și cu ritmul foarte lent în care sunt acordate finanțările.

Dacă în 2022, produsele cele mai căutate de români în materie de birotică și papetărie au fost :

hartia pentru copiator Double A

ghiozdanele si penarele Lego Bags

produsele Caterpillar Bags

ghiozdanele Nikidom Roller Up

caietele Aurora

Pentru 2023, specialiștii Vector Internațional consideră că cele 5 produse de top vor fi:

ecranele interactive Horion

hartia Double A

produsele de curățenie Clinex

rucsacurile Lego Bags și Caterpillar

“ Ne așteptăm ca în acest an produsele destinate școlarilor și studenților să fie la fel de căutate ca în 2022. Astfel încât produse precum:rucsacurile Lego, Nikidom și Caterpillar, penarele Zipit, caietele Oxford sau stilourile Schneider să se regăsească în topul celor mai căutate produse din magazinele noastre. Canalele de vânzare pentru anul 2023 vor rămâne în continuare cel offline și online, dar sperăm ca vânzările online să crească în acest an deoarece anul care a trecut s-a remarcat printr-o apetență mai mare a românilor, fie ei consumatori direcți sau companii, pentru cumpărăturile tradiționale, “declară Marius Avram.