Steve Forbes, poziție publică în premieră asupra vapingului

Forbes a publicat săptămâna trecută un podcast și de asemenea a postat pe Twitter materialul “Based More on Emotion than Science” în care vorbește despre acest subiect și critică modul în care este abordat public.

“Vapingul este de fapt foarte eficient în a ajuta oamenii să se lase de fumat – mult mai eficient decât plasturii sau guma cu nicotină. De aceea, Marea Britanie și alte țări încurajează consumul de nicotină în acest fel,” spune Forbes.

Forbes, o personalitate media cunoscută, critică dezinformarea publică cu privire la acest subiect.

