Proiect de 550.000 de euro pentru copiii cu dizabilități

În județul Iași se derulează un proiect de 550.000 de euro în beneficiul unor copii cu dizabilități.

În acest județ se va construi o unitate denumită Centrul Respiro, care va oferi găzduire pentru copiii cu toate tipurile și gradele de dizabilitate.

Centrul urmează a fi construit de organizația Hope and Homes for Children, cu susținerea MaxBet.

În județul Iași trăiesc peste 3300 de copii și tineri cu dizabilități. Dintre aceștia, aproape 500 se află în plasament (la rude, asistenți maternali sau plasament rezidențial). 2800 de copii se află în familiile biologice.

În urma investiției de 550.000 de euro, peste 3000 de copii din Iași și județele limitrofe, precum și părinții lor vor beneficia de servicii care au ca scop prevenirea instituționalizării copiilor, anunță un comunicat de presă transmis miercuri, 16 martie. Pe timpul cazării copiilor în Centrul Respiro, părinții sau aparținătorii vor beneficia de o perioadă de răgaz „care să evite perioadele de epuizare ce pot duce la decizia de instituționalizare pe termen lung a copiilor”.

Centrul va avea o capacitate de 12 locuri. El va oferi servicii integrate de îngrijire și recuperare pe perioadă determinată pentru copii și tineri cu vârste între 0 și 18 ani. Centrul va acorda și consiliere și îndrumare pentru familiile copiilor.

Proiectul pentru copii cu dizabilități se derulează în parteneriat cu Consiliul Județean Iași

Centrul Respiro va fi ridicat în parteneriat cu Consiliul Județean Iași și cu DGASPC Iași.

Aceste instituții vor pune la dispoziție terenul pe care va fi construit centrul. Aceste instituții vor oferi și personalul – specialiști (kinetoterapeuți, asistenți medicali, psihologi, psihopedagogi, asistenți sociali) și personalul de îngrijire, educare și supraveghere (infirmieri, educatori, bucătari). MaxBet asigură finanțarea în totalitate pentru construcția și dotarea centrului.

„Cel mai urât sentiment este să simți că nu ai nicio șansă, să nu ai repere, să nu ai speranța că ziua de mâine poate să fie mai bună pentru că nu ai de unde să ceri ajutor. Pasiunea cu care Hope and Homes for Children ne-a prezentat povestea acestor copii cu dizabilități și atât de multe nevoi ne-a convins să punem umărul la schimbare. Pragmatic, acest centru aduce un licăr de speranță în viețile atâtor oameni care sunt epuizați de greutățile creșterii unui copil cu nevoi speciale, de povara financiară, de faptul că societatea nu are timp de ei și de nevoile lor”, a declarat Ioana Bazavan, director general al MaxBet România.

