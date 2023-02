De ce este importantă feroneria pentru uși și ferestre?

Feroneria este un termen general care se referă la diferite elemente, atât metalice, cât și ne-metalice, care fac parte din componența sau instalarea ușilor și ferestrelor utilizate în cadrul oricăror tipuri de construcții. Aceastea joacă un rol auxiliar în utilizarea ușilor și ferestrelor, asigurând buna funcționare.

Suprafața acestor elemente este de cele mai multe ori îmbrăcată cu anumite materiale și finisare ce au ca scop creșterea rezistenței, a durabilității, flexibilității, economiei și aspectului. Feroneria pentru uși și ferestre poate cuprinde încuietorilor, mânerele, suporții, balamalele, sistemele anti-efracție, sistemele inteligente de închidere și nu numai.

Feroneria de calitate este mai rezistentă în timp

Poate că atunci când începi un proiect de renovare pentru casa sau apartamentul tău, să aloci un buget ceva mai mare pentru uși și ferestre de calitate poate părea prea mult, în special când ai în vedere toate celelalte elemente în care ai investit bani. Însă, cu siguranță îți vei schimba părerea când vei afla că o simplă broască de ușă de interior sau un mâner de la un geam rabatabil va face diferența în ceea ce privește nivelul de securitate al casei tale, dar și în ceea ce privește rezistența în timp.

Acest lucru este valabil pentru majoritatea produselor pe care le vei utiliza, însă calitatea superioară a elementelor de feronerie poate prelungi viața ușilor și a ferestrelor tale cu până la 25 de ani.

Atât ușile din casa ta (sau de la intrare), cât și ferestrele sunt elementele care suferă cea mai mare uzură, fiind utilizate extrem de des și de foarte multe ori necorespunzător. Fie din grabă și neatenție, fie din necunoștință, un simplu mâner de ușă de termopan manevrat greșit poate afecta întregul sistem de închidere a ușii, deformând chiar rama.

Calitatea feroneriei contribuie și la siguranța casei

Cu toate că ne place să credem că am ajuns să locuim în zone sigure, unde tehnologia, cu ajutorul camerelor de supraveghere, ne ferește de spargeri, lucrurile nu sunt tocmai așa. Chiar dacă volumul cazurilor de spargeri de case și apartamente a mai scăzut în utlimii ani, acesta este în continuare un pericol cât se poate de palpabil.

Calitatea superioară a materialelor, dar și feroneria de calitate sunt cele care îți vor garanta un produs sigur, care nu este predispus la a ceda ușor în fața factorilor de risc. Proprietarii de case, dar și cei ce dețin apartamente la parterul blocurilor ar trebui să aibă în vedere alegerea unei uși de intrare cu o grosime generoasă, cu mai multe sisteme de închidere și a unor ferestre ce beneficiază de sisteme anti-efracție.

Prețurile din magazinele de profil pot părea intimidante când vine vorba despre achiziția ușilor și ferestrelor din casa ta, însă trebuie să ai în vedere că un produs mai scump înseamnă un plus de siguranță și se poate transforma chiar într-un plus pe partea de eficiență energetică! Atât ușile, cât și ferestrele contribuie semnificativ la izolarea încăperilor din casa ta. În plus, ai garanția că alegi un produs de calitate, pentru care nu va trebui să intervii cu reparații sau înlocuiri constante, ce te poate ține mai bine de 20 de ani.

Ca să îți răspundem mai concis la întrebarea pe care acest articol o adresează, o ușă sau o fereastră care nu beneficiază de feroneria potrivită nu își va îndeplini scopul. Altfel spus, fără o feronerie de calitate, ușile și ferestrele devin simple bucăți sau rame de lemn, plastic sau metal. Fără elementele estențiale de feronerie, ușile și ferestrele nu vor beneficia de funcționalitate, aspectul operațional și securitatea pe care ar trebui să le garanteze.