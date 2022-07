Cum să alegeți tencuiala potrivită pentru fațadă

Aspectul exterior al unei clădiri reprezintă cartea de vizită a locatarilor. Tencuiala de fațadă este stratul final al fiecărei fațade și este elementul ce oferă un aspect plăcut și proaspăt unei clădiri, indiferent că este vorba de o clădire rezidențială sau de un spațiu comercial. Din acest motiv, alegerea tencuielii potrivite pentru fațadă, trebuie abordată cu atenție și cu ajutorul unui expert în domeniu, care va sublinia caracteristicile tehnice și avantajele fiecărui tip de tencuială decorativă.

Alegeți tencuiala potrivită pentru o aplicare durabilă și rezistentă

Exteriorul casei are o mare influență asupra aspectului său și asupra primei impresii pe care oamenii o au despre proprietatea dumneavoastră. Din păcate, mulți oameni fac alegeri proaste atunci când selectează fațadele, ceea ce duce la pierderi de timp, nervi și bani.

Dacă doriți să îmbunătățiți aspectul fațadei casei, trebuie să găsiți cele mai bune soluții pentru proiect. Asigurați-vă că alegeți un material bun pentru fațadă, în funcție de locul în care locuiți și rezistența la umiditate.

Tencuiala pentru fațade este un material care se formează pe suprafețele exterioare și se aplică peste zidăria de cărămidă, bloc de ciment, piatră, țiglă, siding metalic, placare din lemn. Atunci când sunt aplicate corect, tencuielile au efect decorativ și oferă protecție pentru suprafața acoperită.

Există câțiva factori pe care trebuie să îi luați în considerare înainte de a alege materialul potrivit pentru fațada clădirii. În primul rând, verificați dacă zona în care locuiți are un climat uscat sau umed. Țineți cont, de asemenea, de temperaturile anuale. Dacă locuiți într-o zonă în care temperaturile sunt predominant pozitive, atunci ați nevoie de un material care să reziste la razele soarelui. Dacă locuiți în zone cu temperaturii negative, sub cele de îngheț, veți avea nevoie de un material care să ofere un plus de protecție termică.

Cum să alegeți culoarea perfectă și care sunt prețurile pentru aplicarea tencuielilor?

Următorul lucru la care trebuie să vă gândiți este culoarea tencuielii. Atunci când selectați culoarea, trebuie să luați în considerare efectul pe care să-l obțineți. De exemplu, dacă scopul dumneavoastră este să acoperiți întregul perete, atunci puteți alege culori strălucitoare. Dacă intenționați doar să schimbați culoarea peretelui, fără a acoperi însă toată suprafața, puteți opta pentru o culoare neutră.

În ceea ce privește prețurile pentru tencuieli și aplicarea lor, acestea diferă de la alegerea tencuielii până la dimensiunea proiectului. De regulă, pentru un astfel de proiect, renovarea fațadei cu tencuială decorativă, costă între 105,00 Lei/m2 și 210,00 Lei/m2, doar manopera.

Pentru a afla prețul aproximativ exact al realizării fațadei casei, trimiteți o cerere pentru zugravit exterior casa pret specialiștilor din cadrul platformei Wilio. Veți primi mai multe oferte, pe care le puteți consulta și alege apoi oferta potrivită.

Cum să alegeți finisajul potrivit?

Odată ce știți ce fel de climă aveți, puteți căuta tencuieli potrivite pentru acele temperaturi. Puteți găsi o varietate de tencuieli care vă pot ajuta să obțineți un anumit stil sau temă. De exemplu, o tencuială albă poate da casei un aspect curat, în timp ce o tencuială roșie, creează o notă rustică.

În funcție de compoziție, tencuielile utilizate pentru fațada casei, pot fi regăsite în mai multe variante: tencuială acrilică, silicatică, siliconată sau minerală, fiecare într-un spectru larg de culori. Tencuiala acrilică oferă rezistență la impact și permeabilitate, împiedicând răspândirea bacteriilor. Tencuiala silicatică este rezistentă la umezeală, permite pereților să respire și nu se murdărește ușor. Tencuiala siliconică este elastică, permite pereților să respire și facilitează îndepărtarea murdăriei, regăsindu-se într-o gamă largă de culori. Tencuiala minerală este un produs rezistent, nu absoarbe umiditatea și nu permite formarea mucegaiului.