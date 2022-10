Ajută o mămică și fiica ei grav bolnave !

Mihaela Savu este o mămică din Focșani, jud. Vrancea, în vârstă de 46 de ani, care suferă de boli autoimune (LES, Tiroidă autoimună, Tumoră hipofizară intracraniană, colită ulcerativă). Grija pe care trebuie să o acorde propriei sănătăți este în mare măsură neglijată deoarece fiica Mihaelei este de asemenea bolnavă. Denisa, fetița de 12 ani, luptă cu Boala Crohn, Boala celiacă ( intoleranță la gluten ) și gastrită; boli tăcute și pretențioase pe care Denisa le înfruntă cu ajutorul donațiilor obținute de Asociația Speranța pentru Romania.

Mihaela luptă cu propriile diagnostice, care pe lângă multă suferință fizică presupun și costuri enorme pentru RMN, analize, tratamente, drumuri către spital. Mihaela se confruntă însă, inevitabil, și cu problemele financiare și materiale. Primul ei gând este Denisa, fiica ei, și se roagă zilnic pentru sănătate și pentru o situație financiară mai bună, pentru o masă mai plină. Veniturile familiei Savu sunt modeste, ei descurcându-se din salariul foarte mic al soțului, care este cântăreț la biserica din sat, și cele două indemnizații de handicap.

Mihaela Savu vă imploră să o ajutați în visul ei de a-și ajuta micuța bolnavă și de a-i oferi tot ceea ce e mai bun posibil! Își dorește și pentru ea o stare de sănătate mai bună, dar, ca orice mamă, se pune în plan secund… Durerile și neputința sunt greu de suportat, dar speranța familiei Savu sunteți voi, cei care prin donațiile voastre o puteți ajuta să urmeze tratamentele și investigațiile specifice bolilor cu care se luptă. Uniți în faptă și în gând putem însenina zilele familiei Savu !

Asociația Speranță pentru România își urmează cu consecvență misiunea de a ajuta persoanele grav bolnave și familiile sărace din România. Speranță pentru România a obținut până în prezent 9 milioane de euro pentru oamenii grav bolnavi și nevoiași. Donațiile voastre au alinat multe suferințe, au vindecat complet uneori sau au scos din sărăcie numeroase familii deosebit de nevoiașe și fără venituri. Cazurile noastre le găsiți pe platforma noastră sperantapentruromania.ro.





Pentru mai multe detalii despre familia Savu, puteți intra în contact cu responsabilul campaniei de strângere de fonduri, Cristina Pîrv : [email protected] , tel: 0771190721

Pentru donații online cu cardul, prin Paypal, WISE si prin firma, puteți accesa linkul campaniei: https://www.sperantapentruromania.ro/cause/savu-mihaela/

Puteți ajuta familia Savu prin donații rapide și transferuri bancare, menționând în Detalii numele „Savu Mihaela”:

Denumire: Asociatia SPRO (Speranță pentru Romania)

CUI: 41026636

MODALITATI DE DONATII RAPIDE

Revolut: 0766 365 833 sau revolut.me/sperantaromania;

BT Pay: 0766 365 833;

ING Bank: 0766 365 833

