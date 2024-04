În cadrul celei de-a 12-a ediții a European Press Prize, 25 de povești din cinci categorii au fost nominalizate, din care mai mult de jumătate abordează trauma persistentă a abuzului, PTSD-ul războiului și provocările cu care ne confruntăm ca continent în abordarea problemelor de sănătate mintală.

Printre acestea se numără povestirile supraviețuitorilor de abuzuri sexuale și violență domestică, a soldaților de pe linia frontului și a migranților care își fac auzită situația. Lista reflectă temele principale care au interesat și afectat europenii în anul precedent și oferă perspective asupra viitorului.

Anunțul listei scurte a avut loc în cadrul Festivalului Internațional de Jurnalism din Perugia, subliniind importanța colaborării și a investigațiilor transfrontaliere în jurnalismul contemporan. Premiile evidențiază nu numai angajamentul jurnaliștilor de a aduce în prim-plan probleme sociale, dar și diversitatea și forța colaborării în realizarea unor proiecte jurnalistice relevante și semnificative pentru publicul larg:

Anul acesta marchează cea de-a 12-a ediție a European Press Prize – premiile pentru excelența în jurnalismul european, primind aproape 800 de contribuții din peste 40 de țări europene, publicate inițial în 35 de limbi diferite. Din acestea, Comitetul Preparator a selectat 25 de proiecte pentru scurta listă din 2024, împărțite în cinci categorii.

Scurta lista a European Press Prize reflectă principalele teme și probleme care au interesat și afectat Europa și europenii în anul trecut și oferă insight-uri în timpurile viitoare. Tema războiului este puternic prezentă, dar investigațiile asupra persoanelor puternice și bogate, articolele care abordează cazurile de abuz și consecințele mișcărilor migratorii sunt, de asemenea, prezentate în scurta listă.

De exemplu, în „Unde se desparte lumea”, nominalizată la categoria „Reportaj de Distincție”, Henning Sussebach călătorește de-a lungul graniței ruse, de la Norvegia la Georgia, pentru a povesti poveștile diferitelor societăți și cum sunt afectate de invazia ucraineană. „Fetele dispărute din Caucazul de Sud”, nominalizată la premiul pentru Discurs Public, ne aduce în Armenia, unde mai mult de o mie de fete sunt împiedicate să se nască, pentru o formă antică de discriminare. Nominalizată la categoria Reportaj Investigativ sunt, printre altele, „Fișierele Rotenberg”, care ne arată cum frații Rotenberg, oligarhi și prieteni din copilărie ai lui Vladimir Putin, își gestionează averea pentru a evita sancțiunile venite dinspre Vest.

Anul acesta, lista categoriei de Reportaj Investigativ este alcătuită din proiecte realizate sau inițiate în Europa de Sud și de Est, demonstrând diversitatea de voci și platforme care alcătuiesc lista.

„Am citit toți sute de povești, am dezbătut împreună, am obținut perspective și, ca grup, am propus o listă a ceea ce considerăm jurnalismul cel mai excelent al anului. Pentru noi, asta înseamnă recunoașterea unei game largi de muncă, de la redacții mici cu resurse limitate la jucători mari cu o reputație solidă. Conversațiile noastre și deschiderea fac posibil acest proces, și sunt recunoscător pentru asta.”

Cristian Lupsa, Președintele Comitetului Preparator al European Press Prize