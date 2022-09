Rapperul Coolio, cunoscut pentru celebra melodie ‘Gangsta’s Paradise’, a murit la vârsta de 59 de ani

Coolio, unul dintre cei mai mari rapperi ai anilor ’90, cu hituri precum „Gangsta’s Paradise” și „Fantastic Voyage”, a murit ieri, miercuri, 28 septembrie, la vârsta de 59 de ani.

Cauza nu a fost clarificată imediat.

Coolio a câștigat un premiu Grammy pentru cea mai bună interpretare rap solo pentru ‘Gangsta’s Paradise’, hitul din 1995 de pe coloana sonoră a filmului Dangerous Minds al lui Michelle Pfeiffer, care a preluat melodia ‘Pastime Paradise’ din 1976 a lui Stevie Wonder și care a fost difuzat constant pe MTV.

Născut Artis Leon Ivey Jr. în Monessen, Pennsylvania, la sud de Pittsburgh, Coolio s-a mutat în Compton, California. În adolescență a petrecut ceva timp în nordul Californiei, unde mama sa l-a trimis pentru că i se părea că orașul era prea periculos.

A declarat în interviuri că a început să cânte rap la 15 ani și că la 18 ani știa că este ceea ce vrea să facă în viață, dar că va merge la un colegiu comunitar și va lucra ca pompier voluntar și în securitatea aeroporturilor înainte de a se dedica scenei hip-hop.

Cariera sa a luat avânt odată cu lansarea în 1994 a albumului său de debut, It Takes a Thief. Piesa de deschidere a albumului, „Fantastic Voyage”, a ajuns pe locul 3 în Billboard Hot 100. Un an mai târziu, „Gangsta’s Paradise” avea să devină single-ul nr. 1. Rapperul nu va mai avea niciodată o melodie la fel de mare, dar a avut succese ulterioare cu ‘1, 2, 3, 3, 4 (Sumpin’ New)’ din 1996 și ‘C U When U Get There’ din 1997.

