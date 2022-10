Majoritatea tinerilor care vor să meargă la facultate plănuiesc să muncească în paralel

Mai bine de 34% dintre respondenți spun că familiile nu-i vor putea susține financiar la facultate. Tot legat de situația materială, aproape 78% dintre adolescenți sunt îngrijorați de nivelul tot mai ridicat al prețurilor. Alți 14% se tem că nu vor găsi loc la cămin, iar costurile pentru o chirie sunt prea mari raportat la bugetele lor, arată un studiu World Vision România.

Din rândul celor care vor să meargă la facultate (majoritari), cei mai mulți se bazează pe forțele proprii și abia apoi pe sprijinul de la universități. Concret, 70% plănuiesc să se angajeze pe perioada studiilor universitare. În același timp, mai puțin de jumătate din tinerii din mediile dezavantajate speră să se poată baza pe bursele oferite de universități.

Dacă nu vor reuși să intre la facultate, prioritatea pentru aproape 28% dintre adolescenți este să se angajeze. Pentru alți peste 23% dintre respondenți este să facă un curs de calificare, 12,7% și-ar deschide o afacere, iar 11,4% ar pleca în străinătate. Peste 19% dintre tineri spun că nu știu ce vor face în cazul în care nu vor intra la facultate.

Cum își aleg facultatea tinerii de la sate

Cele mai importante criterii pe care adolescenții din mediile vulnerabile le au în vedere atunci când își aleg o facultate sunt:

· Să-i pasioneze domeniul ales (86,3%);

· Să aibă după absolvire o profesie care să le acorde un viitor sigur (81%);

· Să poată accesa burse de studiu (34.6%);

· Să existe cât mai multe locuri la buget (30%).

„Cât timp am fost studentă a trebuit să mă organizez mai bine cu cheltuielile. Am avut un șoc, pot să spun. M-am trezit că am responsabilități de adult. Bursa mea nu era decât de 600 de lei pe semestru. Eu am avut noroc că am intrat la cămin, dar fratele meu, de exemplu, nu a intrat. Și-atunci normal că ne-a fost mai greu să ne descurcăm cu cheltuielile”, ne-a povestit Marta Voicu, una dintre tinerele care a absolvit programul Vreau în clasa a 9-a, și care a absolvit recent Facultatea de Limbi Moderne Aplicate.

Domeniile cele mai căutate de tinerii din mediile dezavantajate pentru a urma o facultate:

· Poliție/Jandarmerie/Academia Militară (30,6%)

· Medicină sau domenii asociate (19%)

· Informatică/Inginerie (16,5%)

· Drept (16%)

· Psihologie (15,5%)

· Științe Socio-Politice (15%)

· Asistență Socială (9,2%)

· Limbi Străine (8,7%)

· Domeniul artelor (6,8)

· Geografie (6,8%)

· Istorie (4.9%)

· Arhitectură (4,4%)

· Litere (3,9%)

Provocările financiare cu care se confruntă actualii studenți

World Vision România a întrebat absolvenții programului Vreau în clasa a 9-a, actuali studenţi, care sunt principalele provocări financiare cu care se confruntă în perioada studenției. 35% dintre studenți au spus că cel mai greu le este să facă față cheltuielilor de cazare (fie că sunt la cămin sau în chirie). 14% au afirmat că se descurcă greu cu cheltuielile de transport.

Mai mult de unul din zece întâmpină dificultăți pentru acoperirea cheltuielilor legate de mâncare și îmbrăcăminte și tot atâția fac cu greu față cheltuielilor pentru materiale educaționale (cărți și alte tipuri de suport pentru învățare).

Referitor la scumpirile care se anunță în această iarnă, 87% sunt îngrijorați într-o mare sau foarte mare măsură, iar 8,6% sunt îngrijorați în mică măsură. Doar puțin peste 4% dintre tineri nu sunt deloc îngrijorați

de scumpirile care se anunță.

World Vision România caută voluntari pentru adolescenții de la sate

România este pe ultimul loc în UE la numărul de tineri absolvenți de studii superioare (sub 25% în 2021) față de media europeană de peste 40%. Totodată, analizele realizate de UEFISCDI (Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării) evidențiază că cei mai mulți dintre tinerii care ar putea să meargă la facultate se pierd în ultimul an de liceu. Din generația care a început clasa a XII-a în anul școlar 2017-2018, doar 41% erau admiși la facultate în toamna următoare.

Comparativ, 76% dintre absolvenții programului Vreau în clasa a 9-a al Fundaţiei World Vision România au ajuns în această toamnă la facultate; ceilalți și-au găsit un loc de muncă, s-au înscris la diferite cursuri de formare/calificare sau se pregătesc pentru a încerca să intre la facultate anul viitor. Din consultările realizate de fundație, cel mai important sprijin pentru tineri în vederea admiterii la facultate este reprezentat de meditații, sesiunile de mentorat și de educație non-formală.

„Adolescenții au nevoie de oameni care să dedice puțin din timpul lor, online sau fizic, pentru a-i ajuta să se pregătească pentru Bacalaureat. Au nevoie de exemple pozitive, care să-i motiveze și să-i îndrume în viața lor de adult, să le povestească propriile experiențe despre cum ei au reușit în viață. În comunităţile lor, în special în cele rurale, de foarte puține ori găsesc pe cineva care să creadă că educaţia contează, care să le dea un sfat util pentru viitor sau cu care să se simtă liberi să vorbească despre orice subiect i-ar interesa”, a declarat Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România.