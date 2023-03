Țara „arde” și Marcel Ciolacu este preocupat de mizeria din sectorul lui Clotilde Armand

În timp ce alimentele se scumpesc în ficare zi, în timp ce polițele RCA vor fi ajunge să fie dublate și stăm la mâna Guvernului dacă va plafona prețul, în timp ce elevi și pensionari se culcă flămânzi, șeful PSD Marcel Ciolacu se plimbă prin București și constată nesimțirea lui Clotilde Armand.

”8 pubele pline ochi, tronând nederanjate în soare, în mijlocul zilei şi-n mijlocul străzii, chiar lângă #SalaPalatului, mi-au amintit că doamna Clotilde Armand m-a provocat la o plimbare prin Bucureşti. De ce nu? – mi-am zis. Trebuie să fie multe de văzut în #Sectorul1, odată cel mai frumos sector al Bucureştiului. Am ales totuşi să mă plimb ziua, noaptea Sectorul 1 e patria şobolanilor. N-am ales traseul propus de doamna Armand, ştiind că toţi cei care au urmat-o regretă acum enorm încrederea acordată doamnei. Am pornit aşadar în plimbare într-o tăcere asurzitoare – niciun zgomot de şantier, nicio schelă pe vreun bloc nereabilitat termic sau la o şcoală sau grădiniţă, la oricare dintre investiţiile cele promise în urmă cu doi ani. Nimic din cele cu care vă lăudaţi pe Facebook, nu există în realitate, doamnă Armand! Cu toate acestea, de unde atâtea deşeuri din construcţii pe #DrumulStegarului, doamnă? Ştiu, veţi spune că am ales o zona de periferie, plină de tone de gunoi, doar ca să vă ponegresc. E drept, Drumul Stegarului e departe, dar pe unde altundeva să ne plimbam dacă Promenada VERDE, promisă în campanie, e doar o vorbă goală şi restul gunoi? ”, scrie Ciolacu ironic pe Facebook, prezentând şi imagini din timpul plimbării prin Bucureşti.

Ciolacu mai menţionează că o plimbare pe străzi, prin cartiere, arată că ”sacii de gunoi stau de zile întregi pe #StradaPajurei 7A, pe #Nadeş e mai rău decât pe Stegarului”, iar în capăt, pe #StradaMânăstireaDealul, gunoi.

”După colt, pe #BucureştiiNoi 202, iar gunoi. În faţă la SNSPA, pe #Bld.Expozitiei 30, alţi saci de gunoi. Practic, oriunde ai merge, ceea ce odată se numea Sectorul Verde este acum plin de mult praf, bănci şi coşuri de gunoi rupte sau lipsă şi, peste toate, multă, foarte multă mizerie. Un Sector al gunoaielor! Las mai jos fotografiile făcute în plimbare. Nu pentru dumneavoastră, cei care locuiţi în Sectorul 1 şi care vă izbiţi zi de zi de munţii de gunoaie. Ci pentru doamna Armand care, neobişnuită să meargă pe stradă, poate va vedea strada aici, pe Facebook”, afrimă liderul PSD.