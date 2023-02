Ciolacu își face deja încălzirea pentru funcția de premier. Ce decizii a luat în Azerbaidjan

reședintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu s-a întâlnit cupreședintele Azerbaidjanului Ilham Aliyev, în cadrul unei vizite pe care o întreprinde în această țară. Printre subiectele de discuție abordate au fost și cele care vizează implemetarea unor proiecte energetice comune. Între acestea și contractul pentru achiziția a un miliard de metri cubi de gaze naturale.

Marcel Ciolacu a anunțat că primul proiect discutat, cu președintele azer, a vizat contractul de achiziție a un miliard de metri cubi de gaze. Contractul va începe să se deruleze din luna aprilie, pe parcursul unui an. Liderul Camerei Deputaților a transmis că prin acest proiect se dorește și susținerea cu gaze a vecinilor din Republica Moldova. Ciolacu a precizat că acest proiect, va fi implementat de Transgaz și Transelectrica care vor definitiva detaliile afacerii

„România are o şansă extraordinară de a deveni poarta către Uniunea Europeană pentru gazele şi energia din Azerbaidjan. Astfel, putem deveni un actor regional important în asigurarea securităţii energetice a Europei. Am discutat astăzi cu preşedintele Ilham Aliyev despre trei proiecte energetice majore. Primul a vizat contractul de achiziţie a 1 miliard de metri cubi de gaze, contract ce se va derula din aprilie, timp de un an de zile. Am propus ca, prin acest contract, să ajutăm şi Republica Moldova, iar preşedintele Aliyev a susţinut propunerea noastră”, a transmis Marcel Ciolacu, din Azerbaidjan.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, se află în aceste zile, luni şi marţi, în vizită oficială în Republica Azerbaidjan. El a fost invitat de președintele Adunării Naţionale a acestei ţări, Sahiba Gafarova. Marcel Ciolacu a fost însoțit în această vizită de liderul UDMR, Kelemen Hunor, precum și de Marian Neacșu, secretarul general al Guvernului.