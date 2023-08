Festivalul UNTOLD și-a depășit limitele extazului și magiei. Patru zile de trăiri magnifice. Personaje fantastice, nimfe, șamani, acrobați pe picioroange, toboșari au încins atmosfera de carnaval pe străzile Clujului. Marele eveniment s-a desfășurat pe parcursul mai multor zile, cu tribunele stadionului arhipline. Încasările de peste optzeci de milioane de euro, record absolut pentru România, sporesc țâfna prozeliților cultului de nefăcut nimic, doar vajnici cârcotași.

Trupa Imagine Dragons a făcut un show incendiar, vineri seara, pe scena UNTOLD, în a doua zi a festivalului, iar Dan Reynolds, solistul formației, a promis că acesta nu va fi singurul concert din România, după ce Cluj Arena a fost umplută până la refuz de fanii care au cântat la unison toate piesele lor.

Înainte de a fi star pop-rock, solistul Imagine Dragons era misionar creștin

Încă din prima seară magică, peste 70.000 de fani au urmărit cu sufletul la gură evoluția la bustul gol a solistului Dan Reynolds, liderul trupei americane Imagine Dragons, venită pentru prima oară în România. Puțină lume știe că înainte de a evolua pe marile scene, vocalistul era misionar creștin. Tată a patru copii, s-a zvăpăiat pe scena arenei. Se zice că așa-și maschează și-și domolește suferința. Are două boli autoimune, iar mișcarea și muzica îl tonifică. Concertul trupei a fost un triumf al muzicii. Să fii martorul de câteva ore al descălecării magnificilor de la Imagine Dragons, una dintre cele mai iubite formații de pop-rock din lume – recompensate în ultimii ani cu un Premiu Grammy, 10 premii Billboard Music Awards, 5 trofee Teen Choice Awards, 3 American Music Awards, 8 premii BMI Pop Music, un trofeu Echo Music, un MTV Video Music Award și un World Music Award, e o binecuvântare!

Generația mea nu înțelege prezentul

Pe marea scenă încinsă a festivalului au mai urcat mari artiști. Zilele de foc au fost stinse, se zice, doar în acordurile memorabile. Orice tânăr prezent la eveniment s-a umplut de vibrație și de trăiri la decibeli absoluți.

Prin păstorirea marelui festival, edilul Emil Boc a reușit nu doar să electrizeze tinerii din țară, ci și să pună Clujul pe harta lumii.

Ce iubitor de muzică n-ar vrea să-și vadă live idolii? Polonezi, maghiari, sârbi au umplut spațiile hoteliere. Mai are sens să reamintim că o garsonieră din bătrânul oraș se închiriază în aceste zile cu o sută de euro pe noapte?

Generația mea nu înțelege prezentul. Mulți dintre noi parcă au uitat cum țopăiam pe acordurile AC/DC, Queen, Pink Floyd, the Doors, cu visul de a vedea pe viu marile concerte. Am adus “Celelalte cuvinte” să cânte în sala de festivități a liceului C.D. Loga. Am participat ca voluntar la Tim-Rock festival, un fel de UNTOLD, la scară comunistă.

Muzica bună e nemuritoare

Inspirat din versurile Adrianei Weimar: “mă întorc în timp / și timpul / se întoarce în mine / cu fiecare clipă,” îmi amintesc cum tânăr fiind, visam să fug în occident și să car sculele băieților de la Rolling Stones. Când au ajuns trupeții lui Mick Jagger la București, pe vechiul Stadion Național, am plâns de fericire. Intenționat, am dus cu mine patru generații. Toți au intrat în transă, la primele acorduri ale melodiilor lor celebre.

Muzica bună este nemuritoare.

citește și: Securitatea nu ne-a învins pe toți

Sigur, azi nu mai trăiesc Tina Turner, Janis Joplin, Jimi Hendrix, John Lennon. Dar ca orice rocker, vizitând Parisul, nu poți să nu treci și pe la mormântul lui Jim Morrison din Père Lachaise, pentru a înțelege cum stau unii cu nemurirea, fără cruce la căpătâi.

M-am supărat pe un bun amic că nu m-a luat cu el, la concertul lui Roger Waters de la Budapesta, dar am ascultat partiturile, în desele mele peripluri la volan prin țară.

În ciuda cârcotelilor fetelor bătrâne și ale moșilor ce-și caută mântuirea, bătând cruci de mama focului și purtând mătănii, UNTOLD 2023 a fost un miracol al vieții.

Gheboasă, punctul slab al Festivalului, e fagocitat de oastea moraliștilor

Salvatore Ganacci a mixat ca un mare maestru. În formă maximă, a încins temperatura. Ce mai conta că electrizarea sporește tensiunea. Paradisul de după colț al lui Mario Vargas Llosa își trăia magnitudinea doctă, chiar dacă trăirile imberbilor păreau posedate, în mintea precistelor ajunse mironosițe de paradă, degrabă căutătoare de slavă, care n-au descoperit încă dopurile din urechi.



Dar cine le-a zis să asculte cuvintele trapper-ului Gheboasă? Să se rușineze și să dea lecții? Am mai spus-o de multe ori, “la bătrânețe, toate curvele cântă-n corul bisericii.” Valul uriaș de controverse însingurează tinerii față de familiile lor, nu-i adună. Cât de bun predicator poți fi tu, ca tată, care te tăvăleai în tinerețe prin șanțuri, de beat ce erai, iar acum dai lecții de morală creștină?

N-am fost la UNTOLD, fiindcă n-am avut cu cine. Aș fi mers.

Un timișorean și-a văzut visul cu ochii: a dansa cu Bebe Rexha

Artista de renume mondial, Bebe Rexha, a invitat doi tineri pe scenă să danseze pe partitura ei twerk. O tânără din Târgu Mureș și un băiat din Timișoara s-au prins în joc. N-a fost ușor să țină companie energicei dive! Dar s-au descurcat. Apoi au devenit vedete pe rețelele de socializare.

Patru zile de vibrații, de sound-uri la decibeli absoluți au încins tinerimea română. Pe vremea noastră, când participam la vreun astfel de maraton muzical, ziceam că sunt nopți de povestit la nepoți. Iată că nepoților li se întorc visele noastre în “warm up the crowd.”

Armin van Buuren a închis iadul

Stadionul Cluj Arena a fost arhiplin și în noaptea de sâmbătă spre duminică la concertul olandezului Martin Garrix, deși acesta a urcat pe scena principală aproape de dimineață. Show-ul muzical a fost presărat cu jocuri de lumini, lasere și artificii și a durat două ore. Suedezul Eric Prydz, unul dintre cei mai inovativi din lume, a umplut de sunete magice corolarul stelar al celei de-a 8-a ediții a festivalului UNTOLD.

Cel care a închis noaptea de sâmbătă a fost DJ Bliss din Dubai, vedetă a serialului de pe Netflix, Dubai Bling. Spectatorii, conform surselor, n-au simțit roua dimineții, doar aburii magici ai necuvintelor.

Super spectacolul susținut de Armin van Buuren a început după redactarea editorialului, la ora trei noapte și a durat până-n zori. Nu știm detalii.

Ce noroc pe tinerii care au participat la un maraton al “muzicii adevărate” (expresie a tinereții noastre n.a.), cu soliști în carne și oase, o magie care va dura în memorie, cel puțin un an, dacă nu până la adânci bătrâneți.

P.S. Reacțiile critice ale abonaților mei de pe YOUTUBE demonstrează cât de mare e falia dintre percepție și realitate, între generații, credință și cultură. Ideile preconcepute întunecă rațiunea. Și-n lumea pretinșilor creștini, judecata se face cu lozinca.

VOCILE LUMII

Sorin Ioniță

Expert Forum

“Deci #imaginedragons a rupt la Untold. Foarte frumos. Dar ce nu v-au zis ăştia e că Dan Reynolds, liderul-solist al trupei, băiatul ăla care s-a produs în budigăi cu mare succes, e unul din cei nouă fraţi ai unei familii de mormoni. Are la rândul lui patru copii şi a absolvit Brigham Young University din Utah, adică universitatea sposorizată de Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, unde a fost acceptat doar după ce a făcut doi ani de misiune& prozelitism în lume” – a scris Sorin Ioniță, autointitulatul paleo-liberal de la Expert Forum, pe pagina sa de facebook.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!