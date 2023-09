Ultrașii au aruncat în aer așa-zisul stat Kosovo

„Cu două „bombe,” România a aruncat în aer așa-zisul Kosovo și l-a scos din cărți pentru EURO,” au scris jurnaliștii sârbi de la ziarul Telegraf.

După cum se știe, meciul dintre naționala României și Republica Kosovo a fost întrerupt, în minutul 17, după ce oaspeții s-au retras de pe terenul de joc, clamând ofensa unui banner: „Kosovo e Serbia / Basarabia e România,” ridicat de ultrașii români.

Statul român, după cum se știe, n-a recunoscut așa-zisa republică kosovară. Blamații suporteri n-au făcut decât să fie miniștri de externe și președintele țării la un loc.

Dacă poporul român nu recunoaște raptul american, cu ce au greșit băieții în negru? Au făcut vocea unui popor frate cu sârbii.

“Uniți sub tricolor”

Vâna balcanică nu se dezminte. Ne-am simțit mândri că cineva exprimă clar ce gândesc românii. Într-un stat liber, artizanii tulburărilor peisagisticii europene ar fi fost eroi naționali.

Comentatorii radio și tv i-au pus la zid. I-au mitraliat cu vorbe grele pe curajoși. Agenții internaționalismului democratic sunt la fel ca cei ai Internaționalei socialiste, în anii sovromizării României. Ei trăiesc în veacuri diferite. Asta e singura diferență.

Unul dintre liderii peluzei „Uniţi sub tricolor” este Andrei Preda, cel supranumit „Gogoaşă.” Acesta este şi liderul galeriei celor de la FC U Craiova 1948.

Bravo, ultrași! Spunem noi, cei care n-am recrutat oficinelor străine. Bravii suporteri au dat politicienilor o lecție de onoare și demnitate. Nu o spun în calitate de fost șefuleț de galerie. Dar în tribunele arenelor, viața se trăiește la puls infinit – vorba maestrului Ion Chirilă, Dumnezeu să-l ierte! – nu ca în saloanele de înfrumusețare sau în spitalele de liposupție

Întotdeauna am susținut că mai avem energii ascunse. Nu cred că vreun român adevărat a respins mesajul. Cioturile globaliste or fi spus că e incorect politic. Legile europene primează și fel de fel de farafastlâcuri, gen, execută pe cei ieșiți din rând.

UEFA are legi draconice, într-adevăr. Dar galeriile nu sunt coruri de catedrală. În mulțime, știm de la Gustav le Bon, identitatea umană se revarsă în cea colectivă. E vorba despre mulțimea psihologică. Aceasta nu poate fi condamnată moral. Tribunalele corectitudinii politice mitraliază cu sentințe. Băieții în negru au viciul curajului și voluptatea puterii, într-o lume de retarzi emoționali, vajnici luptători cu tastele.

Edi Iordănescu, pe care Cornel Dinu l-a alintat cu apelativul Ieduțu, a reușit în final să închidă jocul la 2-0, partidă câștigată în extremis.

FRF a aplicat legislația europeană, nu cea românească

Naționala României n-a strălucit, ba dimpotrivă. S-a retras tactic, n-a atacat ca la Verdun. Deși oaspeții au jucat cu un jucător în minus, superioritatea teritorială nu s-a prea văzut.

Ieduțu este fericitul posesor al unui wild-card pentru UEFA 2024. Nu vă puteți imagina cum s-ar fi prăvălit munții peste el, în caz că scorul rămânea 0-0.

Dar ce scrie presa internațională?

„Independența Kosovo este recunoscută de 100 de țări, inclusiv de Regatul Unit, însă România se numără printre puținele țări din Uniunea Europeană care nu o fac. Suporterii români au ridicat și un banner pe care a stat scris «Basarabia este România» în aceeași parte a terenului cu cel cu mesajul anti-Kosovo. Basarabia, care a făcut parte din România în perioada 1918-1940, este împărțită între Republica Moldova și părți ale Ucrainei,” a notat BBC.

Presa spaniolă felicită partea bună a suporterilor români care s-au rățoit la ultrași. Deh, degustibus.

Și mai e o problemă. Așa cum am mai spus, România nu recunoaște statul Kosovo. Pe Arena Națională s-a intonat imnul unui stat nerecunoscut și s-au arborat steaguri ilegitime. Se înfoaie patriohoata națională la imnul și steagurile Ținutului secuiesc, poliția arestează extremiștii maghiari, dar suporterii unui stat inexistent pentru români pot arbora drapele? Statul român e statul Barbă cot.



Simona Halep n-are spatele lat al Serenei

Tot ieri, Simona Halep a primit verdictul: 4 ani cu suspendare din sport. Sentința este formulată de Sport Resolutions, tribunal independent din Londra, care gestionează dosarele de dopaj din sportul alb – ITIA. Marea noastră tenismenă mai are drept de apel la Laussane, la curtea de arbitraj sportiv. Dar și dacă pedeapsa i se reduce la un an, e greu să urce din afara clasamentului WTA.

Mai are sens să ne întrebăm de ce Serena Williams are voce de lup și mușchi de taur? Păi, jucătoarea americană e prietenă intimă cu Michelle Obama, posibilă candidată a democraților la președinția SUA. Mișelească treaba.

Cât de puțină lume vorbește despre medaliile de aur ale canotajului românesc sau despre prezența naționalei de rugby la Cupa Mondială din Franța. Înfrângerea usturătoare din partida cu Irlanda are multe explicații. Dar cine să le contorizeze? E ca și cum ne-ar fi bătut Argentina la Cupa Mondială. Sportul cu balonul oval, inventat pentru golani și practicat de gentlemeni, n-are priză la români, fiindcă educația sportivă e moartă și pierdută în bălăriile statului eșuat.

Din nou, șaormarii pe post de analiști tv s-au dat în spectacol. Unii merg cu plutonul, alții cu regimentul, dar niciunul dintre acoperiți nu merge cu țara.

Gazeta Sporturilor

"La meciul tur din Pristina, imnul nostru a fost huiduit îndelung de întregul stadion, iar suporterii români au fost ținta injuriilor continue și a jignirilor repetate ale suporterilor kosovari, o mare parte din fani fiind evacuați, arestați, agresați și amendați doar pentru că au afirmat un adevăr istoric subliniat și la nivel de stat, a venit vremea returului". A fost mesajul ultrașilor," potrivit Gsp.ro.

