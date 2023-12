Top 3 în 2023

Clubul de gândire Gold și-a propus să realizeze un Top 3 al celor mai importante evenimente interne și internaționale, și al celor mai influente personalități din țară și din străinătate, pe anul 2023.

Fiind primul dintre membri care-și exprimă opinia, nu-mi propun să trasez o direcție discuțiilor despre subiecte fierbinți și personalități care au dat lumii sens.

Top 3 evenimente interne. Evenimentul Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 2023, pentru că a readus în țară peste o sută din operele lui Constantin Brâncuși, reușind să atragă câteva sute de mii de turiști. Pentru locul doi, aș propune Târgul de Crăciun de la Craiova, ajuns a doua oară în topul “European Best Destinations.” Bradul cu ferestre a fost declarat cel mai frumos din Europa. Târgul are poveste, frenezie și magie. Atrage an de an, sute de mii de turiști. Antreprenorii din industria ospitalieră au cerut prelungirea sa, până la sfârșitul lunii ianuarie. Târgul are – vorba neamțului – un concept. Grație karverului Gabi Rizea, căsuțele par din turtă dulce.

Pentru locul 3, aș propune calificarea echipei naționale, condusă de Eduard Iordănescu, la Euro 2024, competiție care se va desfășura în vară în mai multe orașe ale Germaniei. Îndrăznesc să calific evenimentul drept unul de podium pentru că selecționerul a reușit performanțe cu o serie de fotbaliști care joacă în eșaloanele secunde din străinătate și a perseverat, în ciuda criticilor și acuzelor formulate, uneori pe drept, alteori cu răutate.

După cum puteți observa, n-am considerat niciun eveniment politic notabil, demn de a fi în top 3.

Tânărul David Popovici, pentru proba de caracter

Top 3 personalități din România. Chiar dacă performanțele sale din anul 2023 n-au strălucit, înotătorul David Popovici ocupă primul loc național la proba de caracter. Dovedește maturitate în gândire. Are un excepțional spirit de autocontrol. Vorbește la persoana a treia, semn de distincție și de prețiozitate. Încântă tinerii prin jovialitate și altruism. Se conturează ca o personalitate marcantă a poporului român! Dacă își menține statusul profesional, va deveni un model pentru societate. Întotdeauna am susținut sportivii și le-am dat mai mereu prima șansă în lupta pentru devenire. Pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, l-aș înghesui și pe George Simion, care reușește să copleșească liderii suveraniști europeni. A vorbit, în fața a sute de membri ai partidului lui Georgia Meloni, în limba italiană.

Pentru poziția a doua a podiumului, aș propune-o pe Lia Olguța Vasilescu, grație spiritului creativ, impetuozității și determinării în a face din Craiova o destinație europeană. Dintr-un oraș posomorât, cu centrul istoric dărăpănat, cu parcuri nefrecventabile, în doar două mandate de primar, a reușit să le redea oltenilor Bănia mult visată.

Metamorfoza lui Marcel Ciolacu: de la cuierul lui Dragnea, la prezidențiabilul cu șanse

Pentru poziția a treia, aș îndrăzni să-l propun pe Marcel Ciolacu, care dintr-un cuier în holul lui Liviu Dragnea s-a transformat într-un prezidențiabil cu șanse. Cu răbdarea specifică zonei căreia îi aparține, buzoianul a ajuns prim ministru, în ciuda disprețului lui Klaus Iohannis și a intenției acestuia de a nu-l nominaliza. Își vede cu tenacitate destinația finală, chiar dacă face exces de PR, iar glumele sale par aduse de acasă, ca să dea bine la public.

Top 3 evenimente internaționale. Fulminanta ascensiune a BRICS și puterea de seducție a unui brand lăsat în adormire reprezintă un real eveniment. Este “meritul” SUA de a-i fi ridicat cota de interes și de prestigiu. În lupta Washington-ului pentru menținerea hegemoniei, frontul opus s-a întărit. Mai multe țări – care au fost în siajul american – bat acum la porțile BRICS. În luna ianuarie 2024, se va lua decizia de extindere cu unsprezece state, după ce în vară, alte șase state s-au alăturat Braziliei, Rusiei, Indiei, Chinei și Africii de sud. Astfel, BRICS-ul lărgit va depăși total G7, la capitolul reprezentativitate și chiar bogăție. Va cuprinde 48,7 % din producția mondială de cereale și va deține 44,4% din rezervele mondiale de petrol, față de 3,9% – “bogăția” G7.

Consiliul European sau casa vrăjitoarei

Aderarea Arabiei Saudite și a Emiratelor Arabe Saudite, aliați tradiționali ai Statelor Unite în zona Golfului Persic, este văzută deja ca o lovitură pentru politica externă a președintelui Joe Biden, în condițiile în care aceasta încearcă să contracareze influența Chinei și a Rusiei la nivel global.

Pentru locul doi, aș propune, totuși, Consiliul European, reunit la sfârșitul săptămânii trecute, pentru că a produs multe contradicții, prin votul acordat Ucrainei, la pachet cu Republica Moldova și neacceptarea Bosniei Herțegovinei, cu lecțiile democratice mult mai bine făcute. Georgia a primit dreptul de a pune în cutia poștală cererea de aderare. Turcia poate aștepta mult și bine. Compromisul făcut a dat satisfacție Washington-ului, o „rising-power,” care se întărește pe banii europenilor.

Pentru locul trei în topul evenimentelor internaționale desfășurate în anul 2023, aș îndrăzni să propun vizita lui Vladimir Putin în Emiratele Arabe Unite și în Arabia Saudită, foste fiefuri americane, fără temerea că procurorii Curții Penale Internaționale l-ar putea aresta pentru acuzațiile de crime de război. Pe aceeași poziție aș situa și Acordul istoric dintre Iran și Arabia Saudită, care au pecetluit decenii de pace între cele două state.

Desen de Ștefan Popa Popa’S

Top 3 personalități internaționale. Donald Trump ocupă detașat poziția “cea mai importantă personalitate internațională a anului.” Deși hărțuit de adversari prin justiția statului paralel, continuă să rămână în topul încrederii americanilor, având prima șansă de a reveni la Casa Albă. Planeta stă cu sufletul la gură, așteptând deznodământul electoral din toamna anului viitor.

Pe locul doi, s-ar situa, din punctul nostru de vedere, Novak Djokovic, pe care l-am poreclit Serbinatorul. Rămâne cel mai mare tenismen al lumii din ultima sută de ani și un simbol al luptei împotriva globalismului.

Pe locul trei, l-aș propune pe Viktor Orbán, pentru că și-a menținut pe jumătate determinarea de a da cu flit ucrainienilor. Și-a exprimat dreptul de veto împotriva propunerii de acordare a unui grant de 50 de miliarde de euro Ucrainei. A reușit să deblocheze 10,2 miliarde de euro, destinați Ungariei, printr-o simplă ieșire din sală la votul privind începerea negocierilor de aderare la UE a Ucrainei și Republicii Moldova.

