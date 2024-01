Membrii Rețelei au devenit agenți de marketing ai AUR

Fără să aibă o astfel de intenție, membrii Rețelei Soros din România devin propagandiști ai AUR. În ultimele zile, s-a activat un numeros grup de agenți de propagandă ai binelui globalist. Narativul cererii juste și argumentate istoric de revenire a Bucovinei de Nord la țara mamă, reluat și de un lider al AUR, devine un act extremist, în mintea componenților Rețelei. Dacă și momentul exprimării ideii coincide cu a unui lider de partid maghiar, atunci musai e mână rusească. Unirea cu Bucovina de Nord rămâne, totuși, un decalog lăsat de la străbuni, în ciuda internaționalismului mistificator al istoriei.

După intrarea în dispozitiv a juntei Societății Deschise, firește, a venit apa și la moara stricată a lui Zelenski, iar un oficial al Ministerului de Externe de la Kiev a și pus stigmatul: revizioniștii.

Vedeți cât de simplu e în Minunata Lume Nouă: lozinca e bazucă.

Dar să revenim la momentul activării Rețelei, alta decât cea rusească. În SUA, este bine cunoscut conceptul “bad or good, important is to be on a first page.”

Fericele copil din casa sistemului a trecut prin viață, ca la masa de poker, mereu servit

Zilele trecute, rectorul SNSPA Remus Pricopie și-a luat elan, a răsuflat adânc, s-a dat un pic pe spate în scaunul lui ergonomic, care ia forma coloanei, și a “slobozit” (nu am găsit alt verb pentru inutila lui acțiune), deloc academica scrisoare către parlamentari, prin care cerea – nici mai mult nici mai puțin – scoaterea AUR în afara legii. Pentru ce? Pentru vina de a invoca un Rapt istoric.

Lucrarea domnului “rector de 4×4, poartă-n casă,” nu e originală. E plagiată din cea zămislită, în urmă cu aproape un an, de cel căruia i se zice “Fratele Muraru.”

Din același fotoliu academic cu vedere spre cerul înstelat, domnia sa anunța, cu trâmbițe și fumigene, în urmă cu patru ani, intrarea Școlii Naționale de Științe Politice și Administrative în conclavul Universităților Soros din lume.

Dovada intrării în Rețea

“Școala Națională de Studii Politice și Administrative anunță că a fost invitată în rețeaua de universități în care George Soros investește 1 miliard de dolari pentru a combate naționalismul și a promova o societate deschisă. SNSPA “a fost invitată să colaboreze cu cea mai nouă rețea globală de universități. Anunțul a fost făcut joi, 23 ianuarie 2020, de George Soros, în cadrul reuniunii anuale a Forumului Economic Mondial de la Davos”, se arată într-un comunicat trimis Edupedu.ro.

Nu știm dacă zapisul pârcălabului academic a fost facturat în regimul de granturi al Fundației pentru o Societate Deschisă. Departe de noi gândul că distinsul domn rector, cu înalte studii în marile universități americane, a pictat o stampă inutilă din propria inițiativă. Cum am mai spus, în viață, a mers întotdeauna servit. Steaua lui norocoasă s-a așezat printre marile stele făcătoare de cariere minunate.

Securiciul predă lecții de securitate. Cum să ceară rectorul scoaterea acoperiților din politică?

Stimabilul quattro stagioni – four seasons, nu pizza, ci fourth term chancellor (asta ca să nu înțeleagă, decât prin interpret, asociatul profesor cu multe stele al domnului rector la SNSPA, general în rezervă cu patru stele Florian Coldea), vine dintr-o zodie norocoasă.

George Maior, fostul șef al SRI, i-a sărit în cale taman când avea nevoie de un salt de carieră. Așa cum trambulina ne arunca în tavanul sălii de sport, pe vremea când nu știam de Școala de la Băneasa, așa și cu trainica legătură – firește, instituțională – dintre un profesor și un securici.

Un coleg de presă a pus o întrebare redundantă într-un platou de televiziune: “de ce nu cere domnul rector Pricopie scoaterea ofițerilor acoperiți din politică?” Răspunsul e “de aia.”

Fiindcă cercul de foc trebuia cuplat la Rețea, hop și fostul bursier Soros, Eduard Hellvig, demisionar din funcția de șef al SRI, a sărit să-l acuze pe senatorul AUR, Claudiu Târziu, de primirea unei directive de acțiune, odată cu omologul maghiar László Torocskai, fie în Cc sau în Bcc, de la ruși, pe care nu i-a nominalizat.

Liderii AUR zic ce am zis noi de peste treizeci de ani. Bucovina și Basarabia sunt teritorii românești. Și punct

Dar să vedem crima de Les Majestate a liderului senatorilor AUR: „Nu vom fi suverani cu adevărat decât după ce vom reîntregi statul român în graniţele lui fireşti. Basarabia nu poate fi uitată. Bucovina de Nord nu poate fi uitată, sudul Basarabiei nu poate fi uitat, ţinutul Herţa, Transcarpatia trebuie să se întoarcă în graniţele aceluiaşi stat.”

Claudiu Tîrziu nu a făcut decât să de-a glas decalogului înaintașilor. “Nu lăsați străinilor Basarabia și Bucovina.”

Newsweek-ul american a preluat – firește – declarația fostului șef al SRI, azi o persoană particulară.

Rețeaua de pe Langley și cea de pe Liubianka, altădată surori la revoluțiile din Estul Europei, se duelează la vedere

Rețeaua a fost ușor de activat, că doar există “to do list”-uri și grupuri de intervenție rapidă world-wide, iar de la Kiev s-a stârnit contraofensiva mediatică, nu militară, acolo unde-s praf.

Nu neg că rușii ar avea o rețea bine pusă la punct în România. Domnul Hellvig o știe, mult mai bine decât noi. De ce nu a dezactivat-o în duh și spirit? Pare-se că și-a pierdut jobul taman din această cauză.

De fapt, ce s-a întâmplat atât de grav? Ce a zgândărit lumea? S-a vârât un șarpe în bonsaiul din sala de așteptare de pe Langley?

S-a dat verde atacului împotriva AUR?

George Simion și Claudiu Tîrziu ar trebui să le dea o bere ostașilor ordinului de atac, pentru că i-a validat în ochii alegătorilor. Păi, dacă domnii mari profesori, decani rectori și – chiar fostul șef al SRI – vorbesc despre conducerea AUR, înseamnă că au ajuns cineva, ar putea spune hâtru, Ion al meu, care orice s-ar întâmpla, votează cu pesedeu.

Nu cred că domnul Hellvig nu știe conceptul din marketingul de produs american: să nu pronunți niciodată numele adversarului din piață!

Dacă prin absurd, AUR ar fi scos în afara legii – situație catalogată drept prostie de premierul Ciolacu – procentele electorale ale formațiunii, zise extremiste, ar urca până la cer, după principiul “fructul interzis e fructul dorit.”

AUR a primit un imens ajutor în campania sa de recalibrare. Mai contează pentru distinșii membrii ai Rețelei că George Simion făcea mitinguri contra Rusiei, când ei încă nici nu visau că vor fi acceptați să cânte în corul robilor noului Nabucco?

Oh, ce minunată lume nouă, plină de agenți la vedere.

VOCILE LUMII

Dumitru Monolăchescu

Jurnalist din Covasna

“Probe de nesimţire, inadecvare şi inabilitate politică: partidul Mi Hazank (Patria Noastră) din Ungaria şi partidul AUR din România s-au hotărât să nu mai aştepte o iluzorie pace între Rusia şi Ucraina şi-au trecut, prin oficialii lor, la declaraţii belicoase, îmbrăcate în pojghiţă populistă de patriotism jegos. Liderul partidului din Ungaria, Laszlo Toroczkai, mizează pe înfrângerea Ucrainei şi revendică deja Transcarpatia.

Liderul senatorilor AUR, Claudiu Târziu, vrea bucăţi din Ucraina şi, desigur, Basarabia, fără de care România „nu poate fi întreagă,” scrie Dumitru Monolăchescu, în Covasna media.

