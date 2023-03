GALERIE FOTO. Paige VanZant le aprinde imaginația fanilor

Fosta luptătoare UFC Paige VanZant le-a aprins imaginația celor mai înfocați fani cu ultima ei postare. Blonda a împărtășit internauților un moment fierbinte de la cea mai recentă ședință foto, încurajându-i să-și „găsească echilibrul”, în timp ce îmbrățișa senzual trunchiul unui copac.

În încercarea de a-și atrage cat mai mulți abonați pe OnlyFans, americanca îi ispitește pe cei peste 3,2 milioane de urmăritori de pe Instagram cu imagini de-a dreptul incendiare.

În ultima sa postare, fosta sportivă își etalează formele tonifiate și unse cu ulei, înconjurată fiind de verdeața sălbăticiei din junglă, într-un costum de baie minuscul, o ținută care l-ar fi pus pe jar până și pe celebrul supraviețuitor Bear Grylls.

Iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară. „Ești ireală!”, „Arăți incredibil!”, „OMG, delicioasă!”, „Ești bombă”, sunt câteva dintre mesajele postate de fanii blondinei. Mai mult, unul dintre urmăritori a făcut o glumă, avertizând-o că este atât de fierbinte încât riscă să dea foc copacilor.

Paige are reputația de a fi foarte inventivă atunci când vine vorba de conținutul ei pe OnlyFans, de la shooting-uri în ringul de box până la pictoriale fierbinți în mijlocul junglei. De când a renunțat să mai lupte în circuitul UFC, în 2020, tânăra de 28 de ani se bucură de libertate artistică, chiar dacă asta înseamnă să se dezbrace în numele profitului financiar.

Lipsa câștigurilor substanțiale a fost chiar principalul motiv pentru care aceasta s-a retras din lupte. Acum, conform propriilor spuse, încasează sume impresionante de pe urma activității sale din mediul online. „Am fost în UFC timp de șase ani, lupt de opt ani în total și în sfârșit sunt răsplătită. Anul acesta a dat roade pentru mine, mă simt, în sfârșit, confortabil financiar”, declara anul trecut Paige pentru MMA Fighting.

Dar viața americancei nu a fost mereu roz. În autobiografia publicată în anul 2018, intitulată „Rise: Surviving the Fight of My Life”, aceasta a vorbit despre cea mai mare dramă a vieții sale. Paige VanZant a recunoscut că a fost victima unui viol în grup, la doar 14 ani. „Am vrut să mă sinucid, nu vedeam altă cale de scăpare. Nici măcar nu aveam cui să-i spun”, a povestit ea. Cu toate acestea, la 15 ani s-a mutat în Nevada şi a început antrenamentele de MMA, iar în 2013 a fost printre cele 11 femei care au semnat cu UFC.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!