Litoralulromanesc.ro: Numărul locurilor all inclusive de la mare ajunge la 18.500 în acest sezon estival

Numărul total al locurilor all inclusive în hotelurile de la Marea Neagră va ajunge, în această vară, la 18.500, ceea ce reprezintă o creştere cu 5.000 de locuri a capacităţii de cazare în sistem all inclusive în comparaţie cu anul 2019, arată datele touroperatorului Litoralulromanesc.ro.

”Cererea tot mai mare pentru vacanţele în regim all inclusive, care a crescut de la an la an, îi determină pe unii hotelieri de pe litoralul românesc să facă investiţii şi să-şi transforme unităţile de cazare în spaţii care pot oferi astfel de servicii. Prin urmare, în această vară numărul total al locurilor all inclusive în hotelurile de la Marea Neagră va ajunge la 18.500, ceea ce reprezintă o creştere cu 5.000 de locuri a capacităţii de cazare în sistem all inclusive în comparaţie cu anul 2019”, arată datele prezentate de Litoralulromanesc.ro, cel mai mare turoperator pe această nişă de vacanţe atât ca cifră de afaceri, cât şi ca volum de turişti.

În sezonul estival 2023, un număr de 38 de unităţi îşi vor aştepta turiştii cu servicii all inclusive, cumulând 18.500 de locuri de cazare, în condiţiile în care încă patru hoteluri trec în regim all inclusive, respectiv: Oltenia By Complex Steaua de Mare în Neptun-Olimp, Vox Maris 4 în Costineşti, toate de patru stele, Hotel Edmond de 3 stele şi Hotel Cosmos de două stele în Eforie Sud.

În comparaţie cu 2019, anul considerat a fi cel mai bun din istoria turismului autohton, când pe litoralul românesc erau 29 de hoteluri all inclusive cu un total de aproximativ 13.500 de locuri de cazare, se constată o creştere cu 5.000 de locuri a spaţiilor de cazare în regim all inclusive.

Distribuite pe staţiuni, cele mai multe unităţi all inclusive se găsesc în acest moment în Jupiter (9 hoteluri), staţiune urmată de Mamaia şi Neptun-Olimp cu câte 7 hoteluri. Câte 3 hoteluri all inclusive se află în Mamaia Nord, Eforie Nord şi Venus. În Eforie Sud şi Saturn, sunt câte 2 hoteluri all inclusive, iar în Costineşti şi Mangalia – câte un hotel.

În ceea ce priveşte gradul de clasificare, cele mai multe unităţi de cazare care oferă servicii all inclusive, respectiv 19 hoteluri, sunt de 4 stele. Un număr de 16 hoteluri de 3 stele acomodează turişti în regim all inclusive. Un singur hotel de 2 stele este all inclusive şi două structuri clasificate la 5 stele.

Din totalul de 38 de hoteluri, o unitate de cazare de 4 stele din staţiunea Saturn oferă servicii ultra all inclusive, ceea ce presupune în plus faţă de sistemul clasic all inclusive o ofertă mai diversificată la băuturi, mai multe gustări între mese într-un interval orar mai mare, late breakfast, live cooking.

„Începând cu anii 2000 au apărut şi pe litoralul românesc primele hoteluri care ofereau servicii all inclusive, iar acest produs s-a dezvoltat tot mai mult de la un an la altul ca urmare a cererii ridicate venite din partea turiştilor. Practic, constatăm că în acest moment hotelurile cele mai solicitate şi ale căror locuri sunt primele epuizate sunt acelea care oferă servicii all inclusive. Tocmai din acest punct de vedere, sunt convins că mai există loc de creştere pe piaţă şi că vom asista la transformarea şi altor unităţi în hoteluri all inclusive”, afirmă Ionuţ Nedea, CEO Litoralulromanesc.ro.

Pentru sezonul estival 2023, o vacanţă all inclusive pe litoralul românesc costă de la 379 lei/camera dublă/noapte la un hotel de 3 stele din Eforie Nord. În general, turiştii care optează pentru pachete all inclusive beneficiază de trei mese pe zi în sistem bufet suedez, gustări între mese, băuturi pe toată durata zilei (răcoritoare, bere, vin) la restaurant, la barul de pe plajă şi la piscină (acolo unde e cazul), acces la piscină, acces la plajă, locuri de joacă pentru copii în spaţii deschise şi închise, spectacole pentru adulţi şi copii, produse din minibarul din cameră alimentat zilnic.

Litoralulromanesc.ro, deţinut de compania Creative Eye SRL din Constanţa, cu capital integral privat românesc, este cel mai mare retailer de vacanţe în staţiunile autohone de la Marea Neagră, atât ca număr de turişti, cât şi ca vânzări. Portalul promovează peste 500 de structuri de cazare în 13 staţiuni de pe litoralul românesc, de la unităţi de o stea până la cele de cinci stele.

În sezonul 2022, Litoralulromanesc.ro a raportat vânzări de 194 milioane de lei, în creştere cu aproximativ 18% în comparaţie cu vara 2021 şi peste 220.000 de persoane şi-au rezervat sejurul la mare prin intermediul turoperatorului.