Vezi care sunt top 5 cazinouri paysafecard, la care pot paria românii din Germania. Află cum funcționează metoda de plată pentru plata online cu bani cash.

Cele mai bune cazinouri paysafecard pentru jucătorii din Germania

Când vrei să alimentezi contul de jucător cu bani cash, ai o soluție 100% sigură și practică, pe care o poți folosi în cazinourile paysafecard din Germania menționate pe site. Discretă și rapidă, metoda de plată este preferată în aproape toate cazinourile online din Europa, inclusiv în țara noastră.

Ce trebuie să știi despre plata cu paysafecard în cazinouri

Dacă ești adeptul plăților online rapide și sigure, paysafecard este soluția ideală pentru alimentarea contului tău de jucător la cazinou. Metoda de plată este acceptată și în cazinouri cu paysafecard din Germania. Paysafecard funcționează la fel ca un card online preplătit, doar că este vorba, mai exact, de un cod de 16 cifre, pe care îl alimentezi și ulterior plătești la cazinourile online în care joci.

Alimentarea se poate face prin două metode: la stațiile de plată sau prin aplicație. La stațiile de plată selectezi paysafecard, suma de plată pentru încărcare și primești un cod de plată unic. Dacă folosești metoda de plată mai des, este disponibilă și aplicația paysafecard, unde se poate face cont de client. Aplicația este disponibilă în magazinele de aplicații.

Cele mai bune cazinouri cu paysafecard la care poți să joci în Germania

Paysafecard poate fi utilizat la toate cazinourile menționate mai jos. Modul de utilizare paysafecard este simplu, te conectezi la contul de jucător de pe dispozitivul mobil și accesezi secțiunea de depunere a cazinoului. Alegi paysafecard pentru a efectua o plată și introduci codul. Se procedează astfel la toate cazinourile de mai jos. Dacă nu ai deja un cont la un cazinou online, atunci configurarea unuia este simplă și ușor de realizat.

La alimentarea simplă, fără cont, nu ai nevoie de niciun fel de date cu caracter personal. Nu trebuie să prezinți un cont bancar și nici un card de credit. Suma maximă tranzacționată este de 300€. După ce ai deschis un cont de jucător, și ai făcut o depunere cu paysafecard și poți juca la cele mai bune sloturi.

Wildz

Acesta este un site cu peste 350 de sloturi online. Fie că preferi jocurile Megaways, cu Bonus Buys sau sloturile video cu bonus, ai multe opțiuni în ofertă. Nu sunt disponibile jocurile cu jackpot, dar variația sloturilor este mare, de la jocuri cu rotiri bonus, până la cele cu speciale. Găsești și sloturi cu rată de plată uimitoare, de 98%, cum ar fi Blood Suckers.

Bet at home

Cazinoul bet at home este o platformă sigură, cu jocuri de noroc clasice, pe placul românilor. Dacă apeși link-ul din intro și deschizi un cont, câștigi până la 100€ și 100 rotiri gratuite. Poți rula bonusul la cele peste 400 de jocuri de slot online clasice. Principalii furnizori sunt Pragmatic Play, NetEnt and Play’n GO. Joci la sloturi cu rată de plată foarte bună de peste 95%.

Lapalingo

Site-ul de jocuri de noroc are peste 450 de sloturi diferite de toate tipurile și teme. Lapalingo ține pasul cu cele mai bune cazinouri raportat la oferta de sloturi. O caracteristică specială a multora dintre aceste sloturi este funcția Scatter și rundele de bonus. Mizele de pariere diferă în funcție de slot. Valoarea minimă de pariere este de obicei 0,10 EUR.

Wheelz

Sunt peste 350 de sloturi deschise pentru pariere la Wheelz. Printre sloturi există câteva titluri speciale, cum ar fi Megaway-urile și aparatele de slot cu volatilitate ridicată. Selecția de jocuri este oferită în prezent de 7 producători diferiți de jocuri, dintre cei mai buni pe plan european, printre care Play’n GO. Profită și de jocul la Roata Norocului, la care ai acces în funcție de depuneri.

Löwen Play

Pe platforma de sloturi ai acces la titluri de notorietate, cum ar fi Eye of Horus sau Book of Ra online, licențiate GGL. Nu poți paria la jocuri de masă precum ruleta sau blackjack, dar ai sloturi de top, cum ar fi Blazing Star, ori titluri precum Starburst sau Fruit Shop de la dezvoltatorul NetEnt. Alți producători de software cunoscuți sunt Microgaming și Pragmatic Play.

Cum accesezi bonusul de cazinou după alimentarea contului

Există mai multe oferte de bonus în cazinouri paysafecard pentru care pot opta jucătorii din Germania. Utilizatorii pot depune sume între 10 € și 1.000 € în contul de client folosind această metodă de plată. Plata este sigură și securizată. Fiecare dintre bonusurile acordate are o serie de termeni și condiții care specifică metodele acceptate pentru acordarea bonusului.

După ce ai realizat prima depunere minimă cerută de cazinou, poți solicita bonusul. Un cod preplătit poate fi folosit de mai multe ori, așadar poți beneficia de bonusurile de reîncărcare. Folosești codul până la plata completă a sumei alimentate. Pot fi folosite și mai multe coduri pentru depunere la cazinouri online cu paysafecard.

Plătești în siguranță cu paysafecard în cazinourile online

Paysafecard este o metodă singură pentru că nu se folosește de datele personale pentru alimentare, dacă jucătorul nu dorește un cont paysafecard. Nu se cer datele bancare, pentru că nu este nevoie de o tranzacție bancară pentru a alimenta contul de client. Pentru ca banii să ajungă în contul de client în siguranță, recomandăm plata doar în cazinouri paysafecard legitime care dețin o licență de cazinou valabilă.

În România legalitatea cazinourilor este verificată de ONJN. În Germania, pentru a asigura corectitudinea jocului online, GGL face verificări regulate, inclusiv pentru valorile RTP ale jocurilor recomandate mai sus. Laboratorul de teste GLI este unul cu recunoaștere internațională, are colaborare inclusiv cu ONJN pentru testarea jocurilor.