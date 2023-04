Femeile sunt mereu atente la ultimele tendințe în materie de make-up și caută adesea acele produse cosmetice capabile să le pună în valoare frumusețea, dar și să le facă mai seducătoare. Indiscutabil, din trusa unei doamne moderne, nu poate lipsi fondul de ten.

Alegerea celui mai bun fond de ten poate fi complicată, este important să găsești formula potrivită pentru pielea ta, fie că este grasă, uscată sau cu tendințe acneice. Există o mulțime de alegeri de făcut. Îți plac formulele în stick sau pudră, lichide sau cremoase? Ce tip de acoperire dorești? Preferi un finisaj radiant sau mat?

Căutarea unui fond de ten poate dura până la nesfârșit, dar dacă ești confuză ce produse să alegi, MAKEUP vine cu recomandări printr-un top 5 cele mai bune fonduri de ten 2023.

1. L’Oreal Paris True Match Super Blendable Foundation

Fondul de ten https://makeup.ro/product/260701/ face parte din seria L’Oreal Paris. Produsul asigură o acoperire perfectă și uniformă, care se menține pe parcursul întregii zilei. De asemenea, maschează chiar și cele mai mici imperfecțiuni și uniformizează nuanța tenului. Produsul conține o formulă bazată pe ingrediente active, care protejează pielea de factorii nocivi ai mediului. L’Oreal Paris True Match Super Blendable Foundation este potrivit pentru toate tipurile de piele.

2. Eveline Cosmetics Liquid Control HD Mattifying Drops Foundation

Printre top 5 fonduri de ten în 2023 se enumeră și Eveline Cosmetics Liquid Control HD Mattifying Drops Foundation. Fondul de ten acoperă urmele de oboseală, ascunde imperfecțiunile și uniformizează nuanța epidermei. Textura lichidă ușoară a produsului menține efectul de ten fresh și sănătos. În același timp, rezistența este uimitoare, durează aproximativ 24 de ore. Acesta nu înfundă porii și permite pielii să „respire”, iar datorită concentrației mari de pigmenți coloranți, maschează diverse imperfecțiuni, de exemplu urmele post acneice, pete pigmentare, puncte negre, cercuri întunecate de sub ochi sau linii fine. Te vei bucura la final de un aspect plăcut, bine îngrijit, fără semne de oboseală!

3. L’Oreal Paris Infallible 32H Fresh Wear Foundation

Fondul de ten L’Oreal Infallible este potrivit pentru femeile active, care au lipsă de timp, dar doresc un machiaj rapid și persistent. Produsul este rezistent la transpirație, căldură și umiditate. Se simte ușor și atât de confortabil, încât nu vei crede că este de lungă durată. Produsul este rezistent timp de 32 de ore și nu este nevoie de retușuri. Fondul de ten are la bază o formulă specială, ce asigură îngrijirea tenului și hidratarea intensivă a epidermei, regenerând celulele pielii. Formula se bazează pe o compoziție nutritivă, care nu blochează porii și nu provoacă iritații.

4. Chanel Les Beiges Eau De Teint

Purtați cu încredere fondul de ten Chanel Les Beiges Eau De Teint, care ascunde cu măiestrie imperfecțiunile pielii și îi conferă o strălucire interioară.

Produsul are la bază o formulă ultra-ușoară compusă din 75% apă ce oferă un finisaj înmuiat și neted, pentru un ten uniform, care rezistă toată ziua. Fondul de ten protejează pielea împotriva factorilor agresivi de mediu, netezește textura tenului și oferă un efect hidratant. Produsul are un parfum răcoritor de citrice și flori de neroli. Chanel Les Beiges Facial Fluid Toner ascunde cu măiestrie imperfecțiunile epidermei și îi conferă o strălucire interioară.



5. Revlon ColorStay for Combination/Oily Skin SPF 15

Dorești să ai un ten catifelat și mătăsos? Folosește fondul de ten Revlon ColorStay for Oily Skin! Fondul de ten nivelează defectele prin umplerea imperfecțiunilor, de asemenea se adaptează perfect texturii pielii. Produsul nu conține parabeni și este potrivit pentru pielea sensibilă, protejează de razele UV și reduce liniile fine. Bucură-te de un ten radios și cu aspect sănătos!