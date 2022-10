National Geographic dezvăluie destinațiile sale de top pentru 2023

Niciodată nu este prea devreme pentru a începe să îți planifici marile călătorii de anul viitor. National Geographic fură și el startul, și publică lista Best of the World 2023 la sfârșitul lunii octombrie, cu 25 de destinații care trebuie vizitate în anul ce urmează.

Respectul – pentru oameni și culturile lor, pentru pământ și conservarea acestuia – este o temă generală a listei, care este împărțită în cinci categorii oficial, notează CNN.

Speranța este că 2023 va fi nu doar o mare întoarcere către călătorii, ci și redescoperirea minunilor, a declarat Amy Alipio, editor senior pentru National Geographic Travel.

„Pentru că atunci când ești uimit de ceva, îl tratezi cu respect. Iar acest lucru este ceva ce vrem să încurajăm cu această listă”, a spus Alipio.

Lista se concentrează pe destinațiile care au eforturi de conservare conduse de comunități, călătorii de vindecare și de patrimoniu și modalități prin care călătorii pot da înapoi, precum și locuri care fac o muncă importantă în ecoturism, sustenabilitate și călătorii incluzive.

Lista „Best of the World 2023” a National Geographic:

CULTURĂ

Calea Appia, Italia

Busan, Coreea de Sud

Grotele Longmen, provincia Henan, China

Egipt

Charleston, Carolina de Sud

NATURA

Botswana

Slovenia

Parcul Național Big Bend, Texas

Azore

AVENTURĂ

Noua Zeelandă

Choquequirao, Peru

Utah

Alpii austrieci

Parcul Național Revillagigedo, Mexic

COMUNITATE

Insulele Dodecaneze, Grecia

Milwaukee, Wisconsin

Alberta, Canada

Laos

Ghana

FAMILIE

Trinidad și Tobago

San Francisco Crosstown Trail, California

Columbia

Manchester, Regatul Unit

Elveția

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!