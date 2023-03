Miliardarul Wolfgang Porsche vrea să divorțeze de soția sa, în vârstă de 74 de ani, pentru că suferă de demență

Un miliardar din dinastia familiei Porsche dorește să divorțeze de soția sa în vârstă, invocând o „boală asemănătoare demenței” ca motiv al despărțirii lor, potrivit metro.co.uk.

Wolfgang Porsche, în vârstă de 79 de ani, ar fi depus cererea de divorț de soția sa Claudia, în vârstă de 74 de ani, după ce a susținut că boala acesteia a dus la schimbări drastice privind personalitatea sa.

Wolfgang și Claudia sunt împreună din 2007 și s-au căsătorit în 2019. Averea familiei Porsche a fost estimată la aproximativ 18 miliarde de lire sterline.

Claudia Porsche, bunică și fost consilier al guvernului german, nu se poate deplasa independent de luni de zile și se pare că locuiește cu fiica sa de aproape doi ani.

Conștiința ei ar fi suferit un declin rapid în această perioadă, ceea ce, potrivit unor surse apropiate familiei, ar fi făcut imposibilă conviețuirea cuplului.

Presa germană relatează că, în urma despărțirii, Wolfgang s-a apropiat în ultimele luni de prietena sa de 25 de ani, Gabriela Prinzessin zu Leiningen, în vârstă de 59 de ani.

Născut în Austria, Wolfgang este fiul cel mai mic al lui Ferry Porsche, care a fondat marca de mașini sport la Stuttgart în 1930.

În calitate de director executiv și membru al consiliului de supraveghere, a jucat un rol-cheie în dezvoltarea companiei Porsche.

Fratele său mai mare este Ferdinand „Butzi” Porsche, care a proiectat primul Porsche 911 în 1964.

Wolfgang locuiește în prezent în Zell am See, Austria, și are patru copii – doi cu regizoarea și scenarista Susanne Bresser, cu care s-a căsătorit în 1988 și de care a divorțat în 2008.