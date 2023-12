Mihai Crăciun lansează Collegio, Academia de comunicare modernă

Într-o epocă a comunicării digitale și a schimbărilor rapide, vorbim cu Mihai Crăciun, fondatorul Collegio, prima Academie de Comunicare Modernă. În contextul unui mediu de afaceri în continuă evoluție, descoperiți cum a început călătoria sa în domeniul comunicării și ce a motivat crearea Collegio, o inițiativă dedicată dezvoltării competențelor de comunicare într-un mod adaptat cerințelor actuale. Aflați cum abilitățile de comunicare moderne pot contribui la schimbarea și îmbunătățirea societății, și cum Collegio se pregătește pentru a rămâne adaptat schimbărilor în următorii ani.

1. Cum a început călătoria ta în domeniul comunicării și ce te-a inspirat să fondezi Collegio?

Trăim într-o eră digitală în care conectivitatea permanentă și schimbările rapide definesc peisajul. În contextul „bătăliei” pentru atenție, am remarcat o nevoie de a dezvolta abilități de comunicare noi, atât online, cât și offline. Observând o lacună în oferta actuală de cursuri de comunicare, am simțit nevoia de a iniția o schimbare. M-a motivat oportunitatea de a crea ceva inovator, care să răspundă cerințelor moderne de comunicare. Plecând de la această dorință de a îmbunătăți competențele de comunicare într-un mediu extrem de dinamic, am fondat Collegio, prima Academie de Comunicare Modernă. Viziunea mea a fost să creez un mediu educațional care nu doar să răspundă, ci să depășească așteptările în lumea digitală. Astfel, am pornit la drum cu misiunea de a umple golul identificat, oferind o abordare holistică a comunicării pentru cei dornici să se adapteze și să progreseze și, de ce nu, să prospere.

2. Cum crezi că abilitățile de comunicare modernă pot contribui la schimbarea și îmbunătățirea societății?

Abilitățile de comunicare moderne, precum cele cultivate în cadrul programului Collegio, au un impact important în schimbarea pozitivă în societate. Dicția și public speaking-ulfacilitează exprimarea ideilor în mod convingător, influențând opinia publică și promovând dialogul constructiv. Media intelligence dezvoltă abilități esențiale în gestionarea informațiilor și în înțelegerea funcționării mass-mediei. Comunicarea avansată în afaceri susține colaborarea și inovația în mediul profesional. Abilitățile de retorică, dezbatere și argumentare stimulează gândirea critică și evaluarea rațională a ideilor, contribuind la formarea unei societăți informate și implicate. Design thinking încurajează inovația și găsirea desoluții creative. Ieșirea din zona de disconfort dezvoltă reziliența și adaptabilitatea în fața schimbărilor. Comunicarea asertivă și abilitățile de negociere sunt esențiale în rezolvarea conflictelor și stabilirea relațiilor constructive, contribuind la o societate mai armonioasă. Leadership-ul ajută indivizii să-și asume responsabilități și să-i inspire pe alții, având un impact pozitiv asupra organizațiilor și comunităților. Aceste competențe nu numai că formează profesioniști mai eficienți, ci și cetățeni mai informați, înțelegători și implicați.

3. Cum vezi evoluția comunicării moderne în următorii 5-10 ani și cum se pregătește Collegio pentru a rămâne în fruntea acestor schimbări?

Privind în viitorul următorilor 5-10 ani, anticipez că evoluția comunicării moderne va fi profund modelată de tehnologiile emergente și de schimbările culturale în desfășurare. În această eră digitală în continuă schimbare, comunicarea va deveni din ce în ce mai diversificată și complexă, adaptându-se rapid pentru a satisface nevoile unei societăți în permanență conectare. La Collegio, suntem dedicați adaptării constante la aceste schimbări. Ne concentram pe dezvoltarea abilităților necesare pentru a naviga în lumea virtuală și pentru a comunica eficient în contexte online. Înțelegem că schimbările rapide cer adaptabilitate, așa că ne asigurăm că programul nostru rămâne relevant, oferind cursanților noștri instrumentele esențiale pentru a se adapta și a excela în orice mediu de comunicare.

4. Cu ce se diferențiază Collegio față de alte cursuri de comunicare?

Collegio aduce un program unic axat pe dezvoltarea competențelor de comunicare modernă, conceput ca o călătorie captivantă de creștere holistică. Acest parcurs oferă participanților oportunitatea de a-și dezvolta abilitățile de comunicare în toate aspectele, asigurându-le rezultate palpabile. Programul nostru se remarcă printr-o curriculă integrată, alcătuită din cursuri intensive, complementare și interdependente, care urmăresc să cultive toate abilitățile esențiale pentru a deveni vorbitori excepționali, capabili să strălucească în orice domeniu. Ceea ce face programul Collegiocu adevărat deosebit este depășirea cadrului tradițional al cursurilor de abilități de prezentare și public speaking. Programul Academiei de Comunicare Modernă este proiectat să îmbine teoria (30%) cu practica (70%), oferind participanților instrumentele esențiale pentru a obține succesul în lumea afacerilor și în carieră. Într-un program intensiv de 9 discipline, includem: Dicție și Public Speaking, Media Intelligence, Comunicare Avansată în Afaceri, Retorică, Dezbatere și Argumentare, Design Thinking, Zona de Disconfort, Comunicare Asertivă, Negociere și Leadership. Collegioredefinește abordarea discursurilor, acoperind o plajă largă de aspecte, de la dicție și interacțiunea cu mass-media, la prezentări grafice captivante, comunicare persuasivă, asertivă și inovatoare, precum și gândire critică și depășirea provocărilor. Echipând cursanții cu aceste abilități și cunoștințe, Collegio își propune să contribuie la stabilirea relațiilor interumane armonioase și durabile, facilitând succesul atât în sfera business-ului, cât și în viața personală.

5. Ce trebuie să știe cei care aleg Collegio?

Programul Collegio este susținut de 7 mentori și invitații lor din diverse industrii și se desfășoară în perioada 3 februarie – 19 mai 2024, pe parcursul a 7 weekenduri cu 12 ore interactive cu pauze, în format hibrid, online și fizic, la Hotel Cișmigiu. Înscrierile se fac până pe 31 ianuarie 2024, printr-un e-mail la hello@collegio.ro sau pe website-ul www.collegio.ro. Mentorii Collegio sunt profesioniști din mass-media, business și mediul academic cu cariere solide, naționale și internaționale, acoperind o multitudine de domenii.

Eu sunt om de radio și televiziune și trainer cu experiență de 10 ani în Public Speaking și dicție, Iar după programul de dicție în limba engleză – PeterPiper.ro am strâns în jurul meu profesioniști cu o vastă experiență precum: Carmen Ivanov, Fondatoare Dicție.ro și colegă veche, Ion Alexandru, Redactor-șef Eurosport.ro, Sorin Anagnoste, Conf. univ. dr. la Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine, fost manager în Big 4, Cătălina Chinie, Lect. univ. dr. la Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine, Project Manager într-una din cele mai mari companii de consultanță din România, Andreea Răceanu, Lect. univ. dr. la Facultatea de Comunicare și Relații Publice, SNSPA, și Bianca Savu, Lect. asoc. dr. la Facultatea de Filosofie, Universitatea București și profesor la Școala Europeană.