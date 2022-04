Machu Picchu, numit greșit timp de peste 100 de ani. Istoricii dezvăluie adevăratul său nume

Unele greșeli sunt greu de înlăturat. Timp de peste 100 de ani, unul dintre cele mai faimoase situri arheologice din lume, Machu Picchu, a fost cunoscut sub un nume greșit, potrivit unui raport publicat în Ñawpa Pacha: Journal of the Institute of the Andean Studies, notează CNN.

Incașii care au construit orașul antic l-au numit probabil Huayna Picchu, se arată în raport.

Huayna se traduce prin „nou sau tânăr”, în timp ce Picchu înseamnă „vârf de munte” în limba indigenă Quechua, a declarat Emily Dean, profesor de antropologie la Southern Utah University din Cedar City. Ea nu a fost implicată în raport. Machu înseamnă „bătrân”, așa că l-am numit vârful vechi al muntelui, a adăugat ea.

Se crede că așezarea incașă a fost construită în jurul anului 1420 ca o proprietate pentru incașii regali care locuiau în Cuzco, capitala imperiului incaș, potrivit autorului raportului, Brian Bauer, profesor de antropologie la Universitatea Illinois din Chicago.

Când spaniolii i-au cucerit ulterior pe incași, Huayna Picchu a fost abandonat, se arată în raport. A fost ascunsă timp de secole în adâncul munților Anzi până când exploratorul american Hiram Bingham a redescoperit-o în 1911.

Traducere pierdută

În notele sale de pe teren, Bingham a decis să numească orașul antic Machu Picchu, pe baza informațiilor pe care i le-a furnizat ghidul său Melchor Arteaga, un fermier care locuia în zonă, a declarat Bauer.

În timpul cercetărilor lui Bauer despre Machu Picchu, acesta a găsit dovezi că numele original al orașului fusese altul. Autorul raportului, Donato Amado Gonzales – un istoric la Ministerul Culturii din Peru – a descoperit independent același model, așa că au decis să facă echipă și să dezgroape împreună numele real.

Cercetătorii au început prin a se uita la notele lui Bingham, unde acesta a declarat că nu era sigur de numele ruinelor atunci când le-a vizitat pentru prima dată. De acolo, Bauer și Amado Gonzales au analizat hărți și atlase tipărite înainte și după vizita lui Bingham.

Unul dintre cele mai uimitoare documente a fost un raport din 1588 în care se afirma că indigenii din regiunea Vilcabamba se gândeau să se întoarcă la Huayna Picchu, a declarat Bauer.

Eroarea de nume nu este surprinzătoare, a spus Dean, deoarece mulți arheologi neperuvieni nu au depus prea mult efort pentru a cerceta numele locurilor și nu înțelegeau pe deplin Quechua.

„În sens mai larg, această descoperire contestă narațiunea populară conform căreia Hiram Bingham a descoperit Machu Picchu”, a spus ea. Localnicii știau despre sit cu mult înainte de sosirea lui Bingham.

O schimbare de nume este puțin probabilă

În ciuda descoperirii numelui original al zonei, este probabil ca acesta să rămână Machu Picchu, a declarat Bauer.

„Nu am sugera ca numele să fie schimbat, deoarece Machu Picchu este cunoscut în întreaga lume”, a adăugat el.

Machu Picchu este, de asemenea, publicat în mii de cărți, articole, reclame și documente juridice, a precizat Dean.

Poporul peruvian și guvernul său au îmbrățișat noul nume, așa că, deși este o adăugire interesantă la istoria sitului, nu va schimba numele modern, a precizat ea.

