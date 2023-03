Lewis Capaldi a crezut că „o să moară” după ce a văzut prima parte a noului său documentar „deprimant”

Lewis Capaldi a recunoscut că prima parte a viitorului său documentar Netflix a fost atât de „deprimantă”, încât s-a întrebat dacă nu cumva va muri până la sfârșitul filmului.

La începutul acestei luni, cântărețul scoțian a anunțat că a fost urmărit de o echipă de filmare pentru documentarul care se va numi „How I’m Feeling Now”, scrie metro.co.uk.

În acest documentar, Lewis împărtășește suișurile și coborâșurile din cariera și viața sa personală, „revenind la rădăcini după ce a obținut un succes global incredibil” și „încercând să se reconecteze cu vechea sa viață și cu familia și prietenii pe care i-a lăsat în urmă”.

Dar vorbind despre documentar, care va fi lansat luna viitoare, când a apărut vineri la emisiunea This Morning, Lewis a spus că s-a chinuit să-l privească la început.

„Este un documentar destul de deprimant, dacă sunt sincer cu voi. Când am vizionat prima versiune am fost surprins și m-am întrebat dacă nu cumva am murit la finalul filmului”, a spus el.

