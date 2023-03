GALERIE FOTO. Ea este înotătoarea care a cucerit America

Andreea Drăgoi, o româncă în vârstă de 20 de ani, face furori în Statele Unite ale Americii, nu doar cu performanțele sale sportive, ci mai ales cu frumusețea sa răvășitoare.

Legitimată la clubul Universității din San Jose, românca a fost încoronată Miss California US Nation în 2022. Cu 58,000 de urmăritori pe contul său de Instagram, Andreea are numeroase postări în care își afișează corpul tonifiat în costume de baie, fapt ce i-a adus o mulțime de complimente.

Originară din București, Andreea este considerată o mare speranță în lumea natației. A debutat în sport în România și a fost legitimată la CSA Steaua. Pe site-ul clubului încă există o fotografie de la Festivalul Olimpic al Tineretului European, unde aceasta s-a calificat în finala la 400 metri mixt, la vârsta de doar 15 ani.

În prezent, Andreea s-a mutat în SUA și studiază managementul sportiv și psihologia. Pe plan sportiv, aceasta este legitimată la clubul de înot al Universității din San Jose, unde a cunoscut adevărata faimă. Englezii au numit-o „noua Olivia Dunne”, gimnasta americancă admirată de șase milioane de urmăritori pe Tik Tok.

Însă frumusețea sa captivantă și formele sexy au atras atenția încă de pe vremea când aceasta trăia în România. După ce a defilat la Bucharest Fashion Week, blonda a câștigat anul trecut concursul de frumusețe Miss Ambassador US Nation, iar de atunci popularitatea ei a crescut văzând cu ochii.

Invitată la podcastul SwimSwam, Andreea a dezvăluit că pentru ea modelingul era doar o modalitate de a-și umple timpul și că nu a intenționat niciodată să intre în acest domeniu. Ea a explicat: „Când m-am dus prima dată la modeling, a fost pentru distracție în timpul verii. Nu aveam școală, mergeam doar la înot. Mi-am spus că în loc să ies cu prietenii, aș prefera să investesc timpul pe care îl am în mine. Și cred că a meritat”.

Deși a încercat mai multe sporturi, aceasta a mărturisit că înotul rămâne marea sa dragoste. „De la vârsta de 6 ani muncesc din greu pentru a-mi atinge toate obiectivele și pentru a-mi transforma toate visurile în realitate. Am fost un copil activ, așa că mama m-a înscris la multe activități, lecții de înot, de modelling, de balet și dans. După mulți ani de antrenamente grele, cu suișuri și coborâșuri, sunt recunoscătoare că nu am renunțat la înot. Asta m-a făcut omul de astăzi”, a spus Andreea Drăgoi, pentru The Sun.

