Denimul este un material de bază în garderoba oricărei pasionate de fashion, oferind confort și stil indiferent de ocazie. Fie că preferi ținutele casual pentru zilele relaxate, outfiturile elegante pentru ieșirile în oraș sau combinațiile care îți pun în valoare creativitatea, blugii sunt mereu o alegere inspirată. Iată cinci idei de ținute cu blugi care te vor face să te simți cu adevărat cool!

1. Ținută urban chic cu blugi skinny

Ești gata să cucerești orașul cu o ținută chic și modernă? Alege blugi skinny închiși la culoare, cu talie înaltă, pentru a-ți evidenția silueta. Vei găsi o gamă variată de opțiuni în outletul Desigual din FASHION HOUSE Militari! Asortează perechea preferată cu un tricou alb simplu sau cu unul decorat cu un imprimeu minimalist, pentru un look atrăgător și ușor de accesorizat. Adaugă un blazer oversized într-o culoare îndrăzneață, precum roșu sau verde smarald, pentru un plus de personalitate și stil.

Completează întreaga ținută cu pantofi Oxford sau botine Chelsea din piele, care oferă un aer sofisticat. O geantă în stil tote este, de asemenea, un accesoriu perfect, mai ales dacă vrei să iei cu tine câteva accesorii esențiale, precum telefonul, sticla de apă și produsele preferate din colecția ta de make-up. Fie că te pregătești de un brunch, o întâlnire casual sau o ieșire în oraș, această ținută urban chic te va face să te simți impecabil!

2. Look casual cu blugi boyfriend

Pentru o zi relaxantă în care te plimbi prin parc, mergi la cumpărături sau te relaxezi cu prietenii, optează pentru un look casual cu blugi boyfriend. Asortează-i cu un crop top alb sau un top sport chic, care să-ți pună în valoare silueta. Adaugă o jachetă bomber din satin sau catifea pentru un plus de strălucire și atitudine.

Nu uita de încălțăminte! Alege adidași statement sau teniși albi, clasici, în funcție de preferințe. Completează ținuta cu un rucsac mic din piele, în care poți să-ți depozitezi telefonul, portofelul și alte obiecte personale.

3. Outfit boho cu blugi evazați

Ești o fire romantică și creativă? Atunci alege un outfit boho cu blugi evazați și creează o ținută relaxată și feminină! Optează pentru denim cu un aspect ușor uzat și adaugă o bluză vaporoasă cu imprimeu floral.

La capitolul încălțăminte, alege sandale cu platformă sau botine cu toc în stil cowboy, care vor completa perfect look-ul boho. Nu uita de accesorii! O geantă shopper din pânză cu imprimeu paisley și câteva bijuterii statement te vor face să te simți perfect atunci când te bucuri de o zi însorită sau participi la un festival!

4. Look grunge cu blugi rupți

Dacă vrei să-ți exprimi latura rebelă atunci când mergi la un concert sau rezonezi, pur și simplu, cu acest stil, pune la punct un look grunge cu blugi rupți. Alege niște pantaloni negri cu un aspect uzat și combină-i cu un tricou oversized cu trupa ta preferată. Adaugă o geacă de piele moto sau o jachetă din denim pentru un plus de atitudine.

Completează ținuta cu bocanci militari și te vei simți, cu siguranță, încrezătoare și puternică! Ia cu tine și câteva obiecte esențiale într-un rucsac din piele cu aspect uzat. Nu te teme să experimentezi și să îți personalizezi ținuta cu accesorii statement!

5. All-denim look cu salopetă de blugi

Dacă preferi ținutele moderne care sunt, totodată, și foarte practice, trebuie să incluzi în garderoba ta și o salopetă de blugi. Alege un model din denim cu o croială dreaptă și ușor supradimensionată pentru un plus de confort. În partea superioară poți încerca un tricou negru din bumbac. Peste acesta, adaugă o vestă din denim pentru a crea un look stratificat, dar armonios. Poartă pantofi sport albi sau botine cu toc din piele, în funcție de preferințe, și completează ținuta cu o geantă tip plic pentru un plus de rafinament.

Indiferent de stilul pe care îl preferi sau de ocazia pentru care te pregătești, există întotdeauna o varietate de piese vestimentare din denim pe care le poți încerca. De la pantalonii în stil clasic, modern sau grunge și până la cămășile sau vestele interesante, denimul rămâne o alegere care nu va dispărea niciodată din moda contemporană!