Bucureștiul se pregătește de un nou festival! Denise Săndulescu, managerul D&D East Entertainment, ne-a destăinuit din culisele Summer in The City, evenimentul ce se v-a desfășura între 18 și 19 august în Piața Constituției și care îi va aduce în fața publicului pe Robbie Williams, Jason Derulo, The Editors, Calum Scott, Abby Roberts, Nicole Cherry, plus alți noi artiști români.

Cum a evoluat piața de evenimente și ce schimbări s-au produs pe fondul pandemiei?

Denise Săndulescu: Ce s-a schimbat radical este modul de comunicare și informare al publicului: promovarea și parteneriatele au devenit din ce în ce mai active în zona online și mai puțin pe canalele consacrate: televiziune, radio, publishing: ziare și reviste, advertising și afișe stradale. Această zonă de Social Media, care este tehnică și mobile, ne ajută pe noi ca organizatori și promoteri, dar în același timp afectează comunicarea interumana, cea “mouth to mouth” care poate fi înlocuită, dar nu în totalitate.

Ce s-a mai întâmplat după pandemie (în zona negativă) este că s-a produs o suprasolicitare a pieței de evenimente. Este o realitate mai puțin avantajoasă pentru că această piață din România, în general și din București în particular este cu 40% peste posibilitățile puterii de cumpărare ale publicului. În acest moment, sunt foarte multe oferte de recreere și distracție. Partea negativă a acestei povești este că oamenii nu se mai duc la un eveniment pentru calitatea artiștilor care se urcă pe scenă, ci mai mult pentru experiențe: activări, gourmet, etc,

Aici se împart cele “două continente” ale unui fan adevarat al muzicii: cei care participă la un festival pentru muzică și cei care preferă experiențele. Acest apect duce muzica în altă direcție decât era prevăzută inițial. Se observă deci, că ducem lipsă, din ce în ce mai mult, de adevărați artiști ai muzicii și de superstaruri. Este clar că am înaintat cu o generație, iar muzica a devenit fast-forward, iar calitatea actului artistic nu mai este același ca înainte.

Și acești factori sunt importanți, dar nu ar trebui ca semnificația lor să acopere importanța prezenței unui artist de calibru internațional. Acești factori trebuie să nu primeze în fața trăirii unei experiențe de live entertainment.

În plus, această industrie a entertainment-ului din România poate fi susținută dacă există și parteneri care sprijină financiar ca să poți pune pe picioare festivaluri de amploare și care au aceleași idealuri de entertainment de calitate.

Cum arată culisele Summer in The City

Care sunt estimările pentru festivalul Summer in The City? Și la cât s-a ridicat investiția pentru organizarea acestuia?

Investiția Summer in The City s-a ridicat la peste 3 milioane de euro… deocamadată. Ce vă pot dezvălui este că, în afară de scena principală care va fi una spectaculoasă (cu reflexii de imagine a identității festivalului) vor fi multe platforme ale partenerilor media principali: ai radioului care vin cu DJ-ii lor, ai televiziunilor partenere care vor participa cu toate vedetele de televiziune care își doresc să se distreze, să se întâlnească și să aibă propria petrecere în cadrul festivalului nostru.

Totodată, va fi și o platformă, unde se vor lua interviuri despre ce se întâmplă pe piața de entertainment și în care se vor relata propriile lor experiențe cu artiștii, ce vor urca pe scenă. Evident, toată lumea va aștepta momentul cheie al urcării pe scenă al lui Robbie Williams, din nou pe scena Pieței Constituției!

Ce număr de participanți estimați că vor participa la Summer in The City?

Realist vorbind așteptăm 30.000 de oameni pe zi, în Piața Constituției. Vom deschide ușile festivalului de la ora 14.00, evident cu zona de experiențe și gourmet; vom asculta programul unui artist care va cânta în deschidere; vom interacționa și cu alți oameni și ne vom relaxa. Sper să avem un festival de două zile urban care va rămâne în sufletul bucureștenilor și al celorlalți vizitatori ai orașului. Ne dorim să organizăm un festival curat ca imagine, ca participanți și cu un anumit spirit de a ține în viață această Capitală cu o imagine pozitivă și curată!

Care au fost cele mai dificile etape în organizarea Summer in the city?

Fiecare zi este o etapă dificilă în sine. Ca organizator îți vine o idee nouă și dorești ca această să se reflecte în cadrul festivalului pe care îl organizezi. Set-up-ul în sine reprezintă la fiecare eveniment de amploare o nouă poveste, pe care evident o luăm de fiecare dată de la început.

Este Bucureștiul pregătit pentru găzduirea unor evenimente de amploare?

Dacă oamenii care sunt investiți în anumite funcții și reprezintă instituții importante în România ar privi aceste evenimente din Capitală ca o “platformă” în care și-ar prezenta ideile către cetățeni și ar înțelege că noi nu suntem o cauză a unei probleme într-un oraș, ci mai degrabă o binecuvântare, lucrurile ar arăta foarte bine!

Cred cu tărie că fiecare eveniment de calitate ar trebui îmbrățișat de politicieni, de administrația publică și ar trebui privit ca o oportunitate de distracție, de relaxare, de motivare a cetățenilor. În plus, ar trebui înțeles că acestea sunt oprtunități care au “limită de timp”; nimeni nu știe cât timp un artist se mai află la “dispoziția” noastră, a publicului ori poate apărea o nouă pandemie, un război ori un alt eveniment global care ne va putea răpi acest privilegiu de a vedea live entertaineri internaționali, atât de importanți precum Robbie Williams care va cânta la Summer in The City, 18-19 august, Piața Constituției!

Cum arată România pe harta internațională de evenimente și festivaluri?

Din punct de vedere geografic, România este o piață dificilă, dar în schimb este recunoscută ca o țară cu un public cald, iubitor de muzică, primitor!

Un eveniment poate fi atât de puternic, pe cât îi sunt artiștii; doar prin aceste elemente dăm importanță fiecărui eveniment în parte!

Aveți în plan și alte proiecte asemănătoare?

D&D East Entertainment are în plan alte evenimente și ne dorim să acoperim toate posibilitățile de a aduce toți artiștii care, cu drag ne-ar încredința această piață a României. Să nu uităm că partenerul nostru, Marcel Avram este de 55 de ani în această industrie, este un mohican al industriei de organizare de evenimente, cunoaște atât generația veche, cât și pe cea nouă și nu și-a pierdut niciodată spiritul, dar nu poate să uite de valorile adevărate ale muzicii. Își dorește să își investească puterea, voința, credibilitatea de a aduce artiștii care mai există pe acest pământ și semnifică ceva pentru muzică și audiență.