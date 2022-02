Ce spun cursanții WellCode despre prețul mentoratului? Petru Trîmbițaș recunoaște: ”E o investiție serioasă”￼

Petru Trîmbițaș a realizat un interviu cu una dintre fostele cursante WellCode și, în cadrul acestuia, a abordat o problemă spinoasă și dezbătută de concurență: prețul mentoratului WellCode.

Fondatorul mentoratului WellCode a pus punctul pe ”i” și a întrebat-o pe Maria, una dintre fostele cursante, cum de a ales WellCode și ce părere are despre prețul pe care a trebuit să-l plătească. Petru Trîmbițaș a caracterizat suma pe care cursanții trebuie să o plătească pentru a parcurge informațiile de pe platforma WellCode și a-și atinge obiectivul de a se angaja în domeniul programării ca fiind ”o investiție serioasă”.

Maria nu a ezitat nicio secundă și a răspuns cu sinceritate că tocmai costul ridicat a fost unul dintre factorii care au determinat-o să ia decizia de a se înscrie în mentoratul WellCode Teapa! Cu siguranță nu te-ai fi așteptat la motivul psihologic ascuns în spatele prețului perceput!

”Sunt o persoană care se bazează doar pe resursele proprii, dar, totodată, sunt o persoană foarte ambițioasă și foarte motivată. Astfel, știam că, dacă voi pune în joc o sumă relativ mare, așa cum era costul acestui curs, mă voi ține de treabă, nu-mi voi permite să mă abat de la drum. Aș putea spune chiar că prețul mentoratului m-a motivat să fac alegerea asta și să investesc toate resursele necesare pentru a ajunge la finalul programului. De ce am făcut asta? Pentru că domeniul este:

în continuă dezvoltare;

investiția se amortizează în timp;

consider că modulul merită suma pe care am plătit-o.

În plus, nu aș fi reușit să mă descurc fără sprijinul mentorilor WellCode, fără a avea pe cineva care să mă ghideze pas cu pas. Atât din punctul de vedere al cunoștințelor, cât și din punctul de vedere al modului de organizare a timpului. Deși sunt o persoană destul de organizată, a fost foarte bine să se insiste și pe partea de cum să mă odihnesc, cât să învăț, cât să nu învățăm, cum să studiem, când să luăm pauze. Faptul că este un program de mentorat în cadrul căruia nu înveți doar programare ajută foarte mult la atingerea obiectivelor și justifică suma respectivă”, i-a mărturisit Maria fondatorului WellCode în cadrul interviului postat pe pagina WellCode Recenzii.

Prețul mentoratului WellCode, țeapă? Dimpotrivă! Maria nu s-a înșelat deloc atunci când a ales să investească în ea și în cariera ei, căci, după ce a parcurs mentoratul WellCode, a reușit să-și atingă obiectivul de a se angaja în domeniul programării. În prezent, Maria lucrează pe un proiect și a ajuns să-și trăiască visul dincolo de așteptări.

”Am reușit să semnez primul meu contract de muncă în domeniul programării. Interviurile au fost experiențe interesante. Am avut câteva discuții pe partea de HR și totul s-a desfășurat foarte lin. Apoi, au fost câteva discuții pe partea tehnică. Nu am avut foarte multe interviuri. La fiecare interviu, am mers cât am putut eu de pozitivă. Materia de pe platformă a fost foarte utilă, însă am avut și câteva discuții mai avansate, mai de mid-level, pe Java. La un alt interviu, mi s-a spus că ar trebui să am proiecte mai complexe”, spune ea.

„Eu ajunsesem la faza de proiect personal, dar încă nu-mi începusem proiectul, aveam schițată doar ideea despre ce aș fi vrut să fac. Lucrez ca tehnologie pe JSP (Java Server Page) și mare parte de CSS – proiectul pe care sunt. Mi se pare foarte interesant pentru că fac și partea de front end și fac și partea de backend. Deja mă numesc full step, doar că mai am multe lucruri de învățat. Proiectul pe care lucrez este un site deja lansat, funcțional. Eu sunt la dispoziția clientului pentru a aduce noi funcționalități. De când am început activitatea, sunt foarte multe funcționalități pe care le-a cerut, iar asta m-a ajutat să învăț mai mult. Viata mea după angajare este mult bună decât mi-am imaginat eu că va fi. Respectul pentru ceea ce faci și stilul în care îți este predat îmi aduc foarte multă satisfacție. Cred că depinde de fiecare om în parte și de fiecare manager de proiect, dar și de politica fiecărei firme în parte. Totodată, cred că este un lucru general valabil pentru programatori că sunt tratați puțin diferit de restul angajaților din alte domenii. Este peste așteptările mele”, a povestit Maria în cadrul interviului.

