De ce să alegi un kit unghii

Pentru cele care nu au dobândit încă experiență în designul unghiilor, un kit de unghii este cel mai potrivit. Cel mai avantajos lucru, atunci când alegi un kit unghii, este că, ai toate articolele coordinate într-un singur loc. Kit-urile de start pentru unghii cu gel conțin toate produsele necesare pentru a-ți putea realiza singură unghiile cu gel. Este important de știut că există diferite categorii de seturi de unghii cu gel. Există astfel de kit-uri unghii cu gel pentru începători, avansați și, de asemenea, pentru designeri profesioniști de unghii. Marele avantaj este preţul kit-ului de unghii, deoarece acesta este de obicei mult mai ieftine decât achiziționarea produselor individual.

Kit unghii cu gel pentru întărirea naturală a unghiilor

Kit-urile de pornire pentru unghii cu gel în versiunea de bază, conțin tot ce ai nevoie pentru întărirea naturală simplă a unghiilor. Ori de câte ori vei dori să-ți faci singură unghii false, adică să le extinzi artificial cu vârfuri de unghii, ai nevoie de produse suplimentare. Aceste seturi nu conțin șabloane sau vârfuri de unghii pentru a putea extinde singură unghiile cu gel.

Kit unghii cu gel pentru extensia unghiilor

Extensia unghiilor poate fi modelată cu un kit unghii special pentru extensia unghiilor. În plus, majoritatea pachetelor de pornire conțin și un gel UV alb, astfel încât să poată fi create și modelele de unghii tipice franțuzești. Totuși, există și seturi franțuzești speciale care conțin toate gelurile și pensulele pentru designul clasic al unghiilor. Există, de asemenea, seturi de gel baby boomer, care conțin toate culorile de unghii cu gel UV de care ai nevoie, pentru aspectul popular ombre. O lampă de unghii este necesară pentru a usca gelul. Este important de știut că există și geluri care se întăresc doar sub lampa UV sau doar sub lampa LED. Prin urmare, este esențial să acorzi atenție informațiilor furnizate de producătorul gelului. Un gel cu o singură fază se întărește adesea cu o lampă UV. Dar există și geluri care se îngălbenesc sub lampa LED. Prin urmare, este esențial să acorzi atenție informațiilor furnizate de furnizorii de gel.

Kit unghii complet pentru designeri

Astfel de kit-uri unghii impresionează prin gama mai mare de produse furnizate. Aceste seturi sunt destinate în primul rând tuturor celor care doresc să se realizeze în domeniul designului unghiilor. Pe lângă echipamentul de bază, kit-urile conțin și accesorii extinse, cum ar fi lămpi UV, freze de unghii, culori suplimentare pentru unghii cu gel și multe altele. Indiferent de kit-ul de unghii pe care îl alegi, acesta ar trebui să conțină cu siguranță echipamentul de bază pe care ți-l dorești. Orice altceva este opțional și poate fi achiziționat ulterior, dacă este necesar. Astfel, poți adăuga oricând mai multe produse pentru designul unghiilor la kit-ul tău de unghii.