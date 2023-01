Anul nou chinezesc 2023. Previziuni pentru toate zodiile

În data de 22 ianuarie, începe anul nou chinezesc 2023. Noul an stă sub semnul Iepurelui de Apă și este un an al speranței, al păcii și al prosperității, scrie ziarulunirea.ro.

Horoscop chinezesc 2023 – Șobolan

Precauția, acesta este cuvântul de care trebuie să țină cont nativii zodiei Șobolan în anul 2023, potrivit previziunilor astrale dezvăluite de zodiacul chinezesc.

Relațiile personale, cât și cele profesionale au șanse mari să se dezvolte și să depășească granițele actuale, atâta vreme cât vă veți calcula bine pașii. Atâta vreme cât nu veți lăsa nimic la voia întâmplării, norocul vă va surâde.

Horoscop chinezesc 2023 – Bivol

Progres, pace și relaxare, asta va aduce Anul Iepurelui de Apă nativilor din zodia Bivol. Chiar dacă nu va fi un an perfect, 2023 va fi un an mai bun decât anii anteriori pentru acești nativi ai zodiacului chinezesc. Aveți grijă la sectorul financiar, riscați să pierdeți sume mari de bani dacă veți face investiții riscante.

Horoscop chinezesc 2023 – Tigru

Anul 2023 va fi, fără îndoială, anul dragostei pentru nativii zodiei Tigru care vor petrecere momente de neuitat alături de persoana potrivită. Anul Iepurelui de Apă va deschide calea fericirii și a împlinirii pentru acești nativi ai zodiacului chinezesc, scrie ziarulunirea.ro.

Horoscop chinezesc 2023 – Iepure

Promovări, creșteri salariale și recunoașterea calităților profesionale, de toate acestea se vor bucura nativii zodiei Iepure în anul 2023. Fără doar și poate, Iepurii se numără printre zodiile hărăzite cu noroc. Anul 2023 este anul lor.

Horoscop chinezesc 2023- Dragon

Anul 2023 sau Anul Iepurelui de Apă potrivit calendarului chinezesc, aduce vești bune și pentru nativii zodiei Dragon. Destinul va fi de partea acestor nativi ai zodiacului chinezesc, iar tot ceea ce vor întreprinde anul viitor va fi încununat de succes. Afaceri profitabile și o viață amoroasă fericită îi așteaptă pe Dragoni în anul care va veni.

Horoscop chinezesc 2023 – Șarpe

Nativii zodiei Șarpe vor fi nevoiți să se confrunte în anul 2023 cu anumite situații neprevăzute. Dacă viața profesională a acestor nativi ai zodiacului chinezesc va fi înfloritoare în anul Iepurelui de Apă, nu același lucru se poate spune și despre viața amoroasă. Viața de familie le va da mari bătăi de cap acestor nativi anul viitor.

Horoscop chinezesc 2023 – Cal

Un an 2023 excelent se anunță pentru nativii zodiei Cal care se vor bucura de succes atât în plan personal, cât și în plan profesional. Cariera, dragostea și activitățile sociale, toate aceste sectoare nu vor aduce decât împlinire Cailor în anul Iepurelui de Apă.

Horoscop chinezesc 2023 – Capră

Stresul și anumite evenimente mai puțin plăcute vor afecta începutul de an al nativilor din zodia Capră. Neînțelegerile în plan personal și anxietatea vor tulbura echilibrul acestor nativi ai zodiacului chinezesc, care își vor reveni abia în a doua parte a anului Iepurelui de Apă. Cu toate acestea, Caprele vor încheia anul 2023 într-o notă promițătoare.

Horoscop chinezesc 2023 – Maimuță

Profit și oportunități excelente în plan profesional anunță anul 2023 pentru nativii zodiei Maimuță ai zodiacului chinezesc. Schimbarea locului de muncă sau o avansare în carieră va aduce multă satisfacție Maimuțelor în anul Iepurelui de Apă.

Horoscop chinezesc 2023 – Cocoș

Evitați riscurile inutile, acesta este sfatul astrologilor pentru nativii din zodia Cocoș pentru anul 2023! Chiar dacă 2023 nu promite nimic extraordinar pentru acești nativi ai zodiacului chinezesc, va fi totuși un an mai bun față de anul Tigrului de Apă. Cocoșii trebuie să renunțe la ideile preconcepute și să acorde mai multă atenție nevoilor partenerilor în noul an.

Horoscop chinezesc 2023 – Câine

Armonie și liniște, asta anunță anul Iepurelui de Apă pentru nativii Câine ai zodiacului chinezesc. Cu pași mici, dar siguri, Câinii vor pune bazele unui viitor mai bun în anul 2023. Noul an se va încheia cu o logodnă sau chiar o căsătorie pentru Câinii singuri.

Horoscop chinezesc 2023 – Mistreț

Anul Iepurelui de Apă se anunță a fi un an extraordinar pentru nativii zodiei Mistreț care vor avea parte de împliniri și motive de sărbătoare atât în plan personal, cât și în plan profesional. Totuși, un anumit litigiu care intră în sfera legală le va da ceva bătăi de cap acestor nativi ai zodiacului chinezesc în 2023. Apelați la un specialist și nu încercați să vă faceți singuri dreptate, vă sfătuiesc astrologii!