Albirea profesionala a dintilor: cum are loc si care sunt avantajele acesteia

Dr. Iulia Velicu – Dental Hygiene Center

Un zâmbet strălucitor și dinți albi sunt considerate semne ale unei sănătăți dentare excelente și contribuie la o imagine atrăgătoare și încrezătoare. Cu toate acestea, din cauza factorilor precum consumul de alimente și băuturi colorate, fumatul sau îmbătrânirea naturală, dinții pot deveni îngălbeniți sau pătați în timp. Pentru a restabili strălucirea și a obține dinți mai albi, mulți oameni se îndreaptă către albirea dentară profesională. Acest articol explorează procesul de albire dentară profesională și evidențiază avantajele pe care le oferă.

Scopul acestui articol este de a explora în detaliu procesul de albire profesională a dinților și de a evidenția avantajele pe care le oferă. Vom explora tehnicile și procedurile utilizate în albirea profesională, durata și frecvența tratamentului, siguranța și efectele secundare posibile. De asemenea, vom discuta despre beneficiile albirii profesionale a dinților și vom oferi recomandări pentru menținerea dinților albii după tratamentul profesional.

Cum se efectueaza procedura de albire dentara profesionala ?

Înainte de a începe procesul de albire profesională a dinților, este important să se efectueze o evaluare inițială a stării dinților in urma consultului cu medicul stomatolog. Medicul stomatolog va examina dinții pacientului și va evalua nivelul de decolorare, cauzele acestuia și va discuta obiectivele pacientului. Această etapă este crucială pentru a determina cea mai potrivită tehnică de albire și pentru a personaliza tratamentul.

Cum se realizeaza albirea dentara profesionala?

Albirea dentara professionala se realizeaza prin aplicarea unui gel care contine peroxid de hidrogen ca ingredient activ. Acest gel este activat prin intermediul unei surse de lumină special fie led sau laser, și acționează pentru elimina petele și decolorările de pe suprafața dinților, oferindu-le un aspect mai alb și mai strălucitor. La primul centru de igienizare dentara din Romania, albirea dentara profesionala se realizeaza utilizand cel mai performant accelerator de albire dentara din lume, cel mai premiat echipament din ultimii 13 ani la nivel Mondial: Acceleratorul Beyond Polus Advanced Ultra. Pentru realizarea procedurii medicul va aplica initial un gel de protectie a gingiei, gel care va fi activat de o lampa de fotopolimerizare si se va comporta ca o bariera gingivala. Apoi se va aplica pe dinti gelul care contine peroxid de hidrogen in 3 etape a cate 10 minute fiecare. Dupa doar 30 de minute, pacientul poate obtine dinti cu pana la 12 tonuri mai albi! Programeaza-te la o albire dentara in primul centru de igienizare dentara din Romania

Durata și frecvența tratamentului de albire

Durata tratamentului de albire profesională a dinților poate varia în funcție de tehnica utilizată și de nivelul de decolorare al dinților. De obicei, tratamentul poate dura între 30 si 45 de minute într-o singură vizită la cabinetul stomatologic. În unele cazuri, poate fi necesară repetarea tratamentului pentru a obține rezultatele dorite.

Frecvența tratamentului de albire depinde de preferințele și necesitățile fiecărui pacient. De obicei, rezultatele albirii profesionale a dinților pot dura între 1 și 3 ani, în funcție de stilul de viață și obiceiurile de igienă orală ale pacientului, insa recomandarea este ca albirea dentara sa nu fie efectuata cu o recurenta mai mare de o data pe an.

Siguranța și efectele secundare posibile

Albirea profesională a dinților este considerată o procedură sigură atunci când este efectuată de către un specialist într-un mediu controlat. Cu toate acestea, pot apărea unele efecte secundare minore, cum ar fi sensibilitatea dentară temporară sau iritații ale gingiilor. Aceste efecte sunt de obicei temporare și dispar în scurt timp.

Avantajele albirii profesionale a dinților

Rezultate eficiente și rapide

Unul dintre principalele avantaje ale albirii profesionale a dinților este obținerea unor rezultate eficiente și rapide. Tehnicile și produsele utilizate în cadrul tratamentului profesional au o concentrație mai mare de substanțe active de albire, ceea ce permite obținerea unui zâmbet mai alb într-un timp scurt.

Personalizare și control asupra nivelului de albire

Albirea profesională a dinților oferă posibilitatea de a personaliza nivelul de albire în funcție de preferințele pacientului. Specialistul poate ajusta concentrația de substanțe active de albire pentru a obține rezultatele dorite, astfel încât pacientul să obțină un zâmbet natural și estetic plăcut.

Tratarea petelor și decolorărilor profunde

Metodele de albire profesională a dinților sunt eficiente în tratarea petelor și decolorărilor profunde, cum ar fi cele cauzate de consumul de cafea, ceai, vin roșu sau fumat. Aceste substanțe pot pătrunde în smalțul dinților și pot provoca pete și decolorări inestetice. Albirea profesională ajută la eliminarea acestor pete și decolorări, redând dinților o culoare mai albă și mai uniformă.

Îmbunătățirea încrederii în sine și a aspectului estetic

Un zâmbet strălucitor și dinți albi pot avea un impact semnificativ asupra încrederii în sine și a percepției noastre despre propria imagine. Albirea profesională a dinților poate îmbunătăți aspectul estetic al zâmbetului, conferind o înfățișare mai sănătoasă și mai atrăgătoare. Aceasta poate contribui la creșterea încrederii în sine și la o atitudine pozitivă față de propria imagine.

Beneficii pe termen lung și îngrijirea continuă a dinților albii

Un alt avantaj al albirii profesionale a dinților este că rezultatele obținute pot dura pe termen lung. Cu o igienă orală adecvată și îngrijire continuă, dinții albi pot fi menținuți în timp. Medicul stomatolog poate oferi sfaturi și recomandări privind igiena orală, alimentația și stilul de viață pentru a prelungi rezultatele tratamentului de albire.

Recomandări pentru menținerea dinților albii după tratamentul profesional de albire dentara

După tratamentul de albire profesională a dinților, este important să se ia măsuri pentru menținerea rezultatelor obținute. Iată câteva recomandări:

Tehnici de igienă orală adecvate

Asigurați-vă că vă periați dinții în mod regulat și folosiți atât pastă de dinți, cât și ață dentară de calitate pentru a îndepărta placa bacteriană și resturile alimentare. De asemenea, este recomandat să utilizați o periuță de dinți cu peri moi pentru a preveni deteriorarea smalțului.

Limitarea consumului de alimente și băuturi care pot pata dinții

Evitați consumul excesiv de alimente și băuturi care pot pata dinții, cum ar fi cafeaua, ceaiul, vinul roșu sau sucurile colorate. Dacă le consumați, clătiți-vă gura cu apă sau folosiți un pai pentru a minimiza contactul acestora cu dinții.

Vizite regulate la dentist și igienizare profesională

Programați-vă vizite regulate la dentist pentru a efectua controale periodice și igienizări profesionale. Aceste vizite vor ajuta la menținerea sănătății orale și la prevenirea apariției decolorărilor și problemelor dentare.

Prin intermediul albirii profesionale a dinților, oamenii pot îmbunătăți aspectul estetic al dinților lor, câștigând încredere în sine și bucurându-se de un zâmbet sănătos și strălucitor pe termen lung.