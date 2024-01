Într-o postare pe pagina sa de Facebook, după discuția telefonică avută cu Klaus Iohannis, președintele Volodimir Zelenski a mulțumit României pentru sprijinul acordat Ucrainei, potrivit jurnalul.ro.

Președintele României, Klaus Iohannis, și cel al Ucrainei, Volodimir Zelenski, au avut marți o discuție telefonică.

Potrivit Administrației Prezidențiale, cei doi lideri au avut un schimb aprofundat de opinii și evaluări cu privire la situația de securitate din Ucraina și din regiune, în special la Marea Neagră, iar președintele României l-a asigurat pe Volodimir Zelenski de continuarea sprijinului ferm al țării noastre pentru Ucraina.

„Exporturile lunare ucrainene prin România au crescut de la două milioane la trei milioane de tone și am discutat despre modalitățile de creștere prin punctele de trecere a frontierei pentru atingerea țintei de patru milioane de tone. Mulțumesc României pentru susținerea deciziei de începere a negocierilor de aderare a Ucrainei la UE și pentru că sunteți dispuși să împărtășiți experiența pozitivă de integrare europeană cu țara noastră”, a scris Zelenski pe pagina sa de Facbeook după discuția avută cu Iohannis.

„L-am informat pe președintele Iohannis cu privire la continuarea terorii aeriene manifestată de Rusia și am subliniat importanța cooperării suplimentare cu partenerii pentru consolidarea scutului aerian al Ucrainei. Am discutat și despre cooperarea bilaterală, inclusiv despre programul de instruire a piloților ucraineni pentru avioane F-16. Am fost de acord să înceapă lucrările la garanțiile bilaterale de securitate pe baza Declarației de la Vilnius G7. Apreciem dezvoltarea unui parteneriat strategic ucraineano-român puternic”, a mai arătat Zelenski.

