Zeci de opere de artă au fost aduse din Ucraina la Muzeul Thyssen-Bornemisza din Madrid

Circa 70 de opere de artă au fost scoase din Ucraina şi aduse la Muzeul Thyssen-Bornemisza din Madrid pentru a fi puse la adăpost de un război distructiv pentru moştenirea culturală ucraineană, relatează luni AFP.

Aceste tablouri, dintre care majoritatea nu părăsiseră niciodată Ucraina, sunt reunite în expoziţia „In the Eye of the Storm: Modernism in Ukraine, 1900-1930”, care va putea fi admirată începând de marţi, 29 noiembrie, până în aprilie anul viitor la Muzeul Thyssen, şi apoi vor ajunge la Muzeul Ludwig din Köln, Germania, unde vor fi expuse din iunie până în septembrie 2023.

Expoziţia oferă o „viziune a ceea ce Rusia încearcă să distrugă prin război” şi va arăta „cum este legată Ucraina de Europa”, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski într-un mesaj video difuzat luni, în timpul prezentării expoziţiei pentru presă la Madrid.

Aceste tablouri – care variază de la arta figurativă până la realismul socialist, trecând prin cubism şi constructivism, pictate de artişti precum Oleksandr Bohomazov, Vasil Iermolov sau Anatol Petriţki – au fost scoase din Kiev pe 15 noiembrie, o operaţiune pregătită timp de mai multe săptămâni, potrivit agerpres.ro.

Oraşul a fost ţinta bombardamentelor ruseşti în ziua în care picturile, în mare parte provenind de Muzeul Naţional de Artă al Ucrainei, au fost încărcate în camioane.

Din fericire, „camioanele plecaseră de peste două ore” şi se aflau la „200 de kilometri de Kiev” când primele bombe au căzut asupra capitalei Ucrainei în acea zi, a declarat Francesca Thyssen-Bornemisza, fiica lui Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, un colecţionar ale cărui opere sunt reunite la Muzeul Thyssen.

Convoiul a evitat să treacă pe lângă infrastructuri care ar fi putut fi atacate pe parcursul drumului până la graniţa cu Polonia, a mai spus Francesca Thyssen-Bornemisza, care se află la originea iniţiativei „Muzee pentru Ucraina” ce reuneşte muzee şi fundaţii care doresc să expună arta ucraineană în plină invazie rusă.

Expoziţia este organizată cronologic din anii 1910, când Ucraina făcea parte din Imperiul Rus, până în anii 1920, când ţara a devenit parte a Uniunii Sovietice, până în anii 1930 când mai mulţi artişti au fost victime ale epurărilor staliniste, iar realismul sovietic a devenit singurul stil autorizat, a declarat luni pentru jurnalişti Katia Denysova, care se numără printre curatorii expoziţiei.

„Patrimoniul cultural este adesea o victimă colaterală a războaielor, însă uneori este atacat tocmai pentru că reprezintă esenţa identităţii unei ţări”, a declarat în octombrie, la Geneva, Krista Pikkat, directoarea culturală a UNESCO, care a identificat distrugeri la peste 200 de situri culturale în Ucraina, printre care şi muzee.

