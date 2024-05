“Vrei să fii soția mea?” TJ Miles și Francisca se căsătoresc

Francisca și TJ Miles s-au întors recent dintr-o vacanță de vis de două săptămâni. Artista a încântat fanii publicând prima imagine cu inelul de logodnă. TJ Miles și-a făcut curaj și a cerut-o în căsătorie pe Francisca, despre care vorbește doar în termeni elogioși. Cererea în căsătorie a avut loc în timpul ediției „Survivor All Stars” de marți, 21 mai, iar odată întors acasă, i-a oferit și inelul mult dorit.

Cei doi sunt profund îndrăgostiți, iar Francisca a simțit intens lipsa lui TJ Miles cât timp acesta a participat la “Survivor All Stars” în Republica Dominicană. Recent, artista a fost cerută în căsătorie, un moment plin de lacrimi, emoții și fericire!

Cererea emoționantă a avut loc în ediția de aseară a emisiunii “Survivor All Stars”, difuzată de PROTV, când TJ Miles se afla încă în Republica Dominicană, cu barbă, și a primit o vizită surpriză din partea iubitei sale. Întâlnirea a fost extrem de emoționantă, culminând cu momentul în care Miles a îngenuncheat și i-a adresat Franciscăi întrebarea mult așteptată.

“Asta e tot ce am. Știu că o să vină un timp când o să fac exact cum trebuie, dar asta e tot ce am aici și vreau să dau tot ce am, pe viață. Vreau să fii soția mea! Vrei să fii soția mea? Te iubesc din tot sufletul meu! Te iubesc așa mult!”, i-a spus TJ Miles Franciscăi, la ”Survivor All Stars”, potrivit protv.ro.

La scurt timp după ce s-a întors în România, TJ Miles a dezvăluit că nunta va avea loc anul viitor, pentru a le oferi suficient timp pentru pregătiri. Deși amândoi și-au dorit mult să facă acest pas, niciunul nu s-a grăbit, dorind ca totul să decurgă în mod firesc și bine planificat.

“Îmi doresc să facem planuri pe viitor. Nuntă, familie, copii… Nunta nu va fi anul acesta, pentru că e nevoie de timp pentru pregătiri și nu vrem s-o facem în grabă. Cred că anul viitor va fi, așa văd eu, șanse 90 la sută”, a spus TJ Miles, conform Cancan.

