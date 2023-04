VIDEO: Un autobuz plin cu pasageri ia foc

Coloana densă de fum care a alarmat Veneția a fost cauzată de un incendiu care a cuprins un autobuz aparținând companiei Atvo, Azienda di trasporti del Veneto orientale, care se deplasa pe podul Ponte della libertà, care leagă continentul de Veneția, în jurul orei 14.30.

La bordul autobuzului, care a plecat de pe aeroportul din Treviso puțin după ora 13.00 și se îndrepta spre Piazzale Roma din Veneția, se aflau opt pasageri plus șoferul.

„Tura mea s-ar fi încheiat chiar în Veneția”, spune șoferul, Demis Giacchetto, 46 de ani, din Jesolo, „dar în timp ce mergeam pe Ponte della Libertà am auzit o bubuitură. Am crezut că este o anvelopă, dar m-am uitat în oglinda retrovizoare și am văzut flacăra la motorul din spate. Am oprit imediat autobuzul și i-am dat jos pe toți, am reușit chiar să deschid compartimentul de bagaje pentru ca ei să își poată lua bagajele înapoi. Am încercat să folosesc stingătorul de incendiu, dar până atunci flăcările au învăluit autobuzul. Sunt încă în stare de șoc, dar sunt bine, mă bucur că toți pasagerii sunt în siguranță”.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!