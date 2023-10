Cătălin Predoiu a fost prezent la emisiunea „În fața ta”, de la Digi 24, unde a vorbit despre trecut, prezent și viitor, și unde au fost abordate mai multe teme, printre care și cea cu președintele țării.

Întrebat ce notă i-ar acorda președintelui Iohannis, Predoiu a spus:

“Undeva între 8 și 10, depinde de ce tip de analiză facem: de politică internă, politică externă… un anumit tip de abordare a relațiilor instituționale pe care vrea să le imprime și la care nu toată lumea, după părerea mea, a reușit să cupleze.”

De altfel, tot în cadrul emisiunii, acesta a povestit și o întâmplare din anul 2007.

“Să știți că marea mea satisfacție este că niciodată, pe stradă, n-am fost, agresat este mult spus, dar n-am fost criticat, nu am fost abordat în termeni ostili. Niciodată. Fie am fost salutat, fie am schimbat cuvinte despre justiție. În general, oamenii s-au plâns. Deci, când oamenii m-au văzut pe stradă, cei care au interacționat cu mine, oameni care nu mă cunosc, deci vorbesc doar de cei care m-au abordat fără să mă cunoască personal, ci cunoscându-mă de la televizor, în activitatea publică. Bună ziua, bună ziua, domnul ministru cutare, cutare, cutare, cutare”, a spus Predoiu când a fost întrebat ce îi spun oamenii pe stradă atunci când îl întâlnesc.

“Dacă mai am două minute, vă spun o întâmplare care m-a marcat, poate cel mai mult în partea de Justiție și a și generat o acțiune instituțională. Eram în 2007, nu 2008 – 2009, într-o vizită de lucru, undeva, în țară, la o judecătorie, n-am să spun unde, m-am dat jos din mașină, judecătoria era într-o casă înconjurată de o curte frumoasă, cu flori, cu gărduț, care o marginea și vedeam dincolo de gard, în pridvor, toți magistrații adunați în robă, frumos cu flori. Le venea ministrul, nu, la ei în vizită?

Și am observat cum, din stânga, încearcă o doamnă în vârstă să ajungă la mine. Jandarmul a oprit-o, n-a vrut să-i dea drumul. Politicos, decent, dar n-a lăsat-o însă să meargă către mine. Am observat cu coada ochiului și i-am spus jandarmului care păzea curtea Judecătoriei să-i dea drumul doamnei, să se apropie și mi-a relatat un caz, o eroare judiciară, în care era, de fapt, acolo o adevărată conspirație. Erau implicate toate profesiile juridice. Îmi pare rău că trebuie să termin cu asta, dar ăsta-i adevărul, toate profesiile juridice: de la polițist, notar, avocat, era și un procuror implicat în plângerea doamnei, că era o plângere și judecată. Reclama o eroare judiciară cu iz de conspirație și în timp ce îmi povestea că își pierduse casa pe această, hai să spunem, montură juridică, plângea. Plângea și am oprit-o, am spus: ”Uitați, nu pot sta acum de vorbă cu dumneavoastră și o să vă dau un consilier care e cu mine, să vă dea numele, să vă ia numărul de telefon, intrăm în dialog, îmi faceți un memoriu și văd ce pot face.”

Și dânsa mi-a spus așa: ”Nu, domnule ministru, nu vă fac niciun memoriu. Pentru că știu că n-aveți ce le face singur. Dar am vrut și eu să spun cuiva din statul român și v-am văzut la televizor și mi-ați inspirat încredere și am vrut, pur și simplu, să mă descarc de această apăsare că cineva știe ce mi s-a întâmplat. Dar n-am să vă fac niciun memoriu.”

Și așa a fost, domnule, nu știu dacă era adevărat ce spunea sau nu, dar era credibilă, în orice caz, doamna plângea. M-a marcat în multe feluri și în felul în care am gândit să spun, așa relația cu profesiile juridice și mi-am impus, de atunci o exigență care nu mi-a adus deloc popularitate în rândurile profesiei.

Deci eu sunt judecat sau am fost pe parcurs ca fiind ostil uneia sau alteia sau prea exigent.

Dar, în același timp, a fost pentru mine o lecție timpurie, pentru că era la începutul mandatului, de responsabilitate și faptul că orice faci, are un efect acolo, în stradă, la oamenii care te văd și nu am să uit treaba asta. Am povestit acest lucru și în plenul Senatului, când am susținut la scurt timp o lege de întărire a răspunderii profesionale disciplinare a magistraților”, a conchis Predoiu.

