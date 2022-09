VIDEO. Bărbat arestat după ce a atins sicriul Reginei Elisabeta a II-a

Un bărbat a fost arestat după ce a „alergat” spre sicriul reginei Elisabeta a II-a în Westminster Hall din Londra.

Incidentul a avut loc vineri seară, în jurul orei 22.00, potrivit unui comunicat al Scotland Yard, notează insider.com.

Acest eveniment a determinat ca transmisia în direct care arată persoanele în doliu în interiorul Westminster Hall, pentru ceremonia de înmormântare a reginei, să fie întreruptă pentru o scurtă perioadă de timp. În schimb, televiziunile au arătat priveliștea din fața Parlamentului – unde oamenii care doresc să își prezinte omagiile au stat la coadă timp de 24 de ore.

Martorii au declarat că scena deranjantă a fost „extrem de supărătoare”, potrivit The Sun. Bărbatul a ieșit din rând, reușind să treacă pe lângă catafalc și a urcat treptele, apoi a atins sicriul, a relatat o sursă pentru The Guardian.

Fotografii ale incidentului arată cum mai mulți polițiști îl trântesc pe bărbat la pământ la câteva secunde după ce s-a produs incidentul.

Un purtător de cuvânt al Parlamentului a declarat pentru BBC News: „A avut loc un incident în Westminster Hall, în care un membru al publicului a ieșit din coadă și s-a îndreptat spre catafalc. Acesta a fost scos din sală, iar coada a fost reluată cu întreruperi minime”.

Sicriul închis al reginei se află pe o platformă ridicată, cunoscută sub numele de catafalc, în interiorul Westminster Hall din Palatul Westminster. În partea de sus se află Coroana Imperială de Stat cu bijuterii. Conform indicațiilor guvernului britanic, membrii publicului trebuie să treacă pe lângă catafalc pentru a-și prezenta omagiile.

O sursă a declarat pentru The Guardian că bărbatul a reușit să iasă din rând, să urce câteva trepte și să atingă sicriul înainte de a fi reținut.

El a fost arestat în baza Legii privind ordinea publică și a fost dus în custodie, potrivit poliției.

Man arrested for attempting to grab Queen’s coffin at Westminster Hall. Police were quick to stop the man is now in custody. #QueenElizabeth #funeral #RoyalFamily pic.twitter.com/8X46K4iX0m — Celebravious (@SteveMcMillen5) September 17, 2022

