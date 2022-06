UPDATE: Bărbatul acuzat de terorism după atacul mortal de la Oslo, a fost arestat

Un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost arestat și acuzat de crimă, tentativă de crimă și acte teroriste, după un schimb de focuri în centrul capitalei Norvegiei, Oslo.

Două persoane au fost ucise și 21 au fost rănite în atacul comis într-un cartier aglomerat al vieții de noapte.

S-au tras focuri de armă sâmbătă, în jurul orei locale 01:00 (23:00 GMT), în trei locații, inclusiv într-un bar gay, la London Pub, un local popular LGBTQ+, și în apropierea clubului de jazz Herr Nilsen și a unui restaurant de tip takeaway.

Parada anuală Pride din Oslo trebuia să aibă loc sâmbătă, dar a fost anulată la recomandarea poliției.

„În curând vom fi din nou mândri și vizibili, dar astăzi, vom sărbători de acasă”, se arată într-o declarație de pe site-ul Oslo Pride.

Premierul norvegian Jonas Gahr Stoere a calificat acest atac drept „un atac teribil și profund șocant asupra unor oameni nevinovați”.

„Am văzut un bărbat sosind cu o geantă, a luat o armă și a început să tragă”, a declarat jurnalistul Olav Roenneberg de la postul public de televiziune NRK.

Un martor din London Pub a declarat pentru NRK că a fost lovit de cioburi de sticlă care zburau.

„Eram în barul exterior din Londra când s-a întâmplat. Tocmai am observat că s-a tras un foc de armă și am fost lovit de un ciob de sticlă. Au fost din ce în ce mai multe împușcături, așa că am fugit în barul interior și am încercat să iau cât mai multe cu mine”, a spus acesta.

Într-o postare pe Facebook, echipa de la London Pub a numit atacul „absolut oribil și răul pur”.

„Gândurile noastre se îndreaptă către cei morți, răniți și rude. Toți angajații… sunt în siguranță și nevătămați fizic. Aveți grijă unii de alții în această perioadă”, a transmis London Pub.

O femeie a declarat pentru ziarul Verdens Gang că bărbatul înarmat și-a țintit cu atenție victimele. „Când am înțeles că era ceva serios, am fugit. Era un bărbat acoperit de sânge, nemișcat pe podea”, a spus ea.

Un alt bărbat a declarat pentru ziar că a văzut multe persoane la pământ cu răni la cap.

Ministrul norvegian al Justiției, Emilie Enger Mehl, a declarat că incidentul a zguduit țara.

„Norvegia este o comunitate de încredere în care toată lumea ar trebui să se simtă în siguranță afară într-o sâmbătă seara”, a spus ea, potrivit NRK.

