Un turist american a fost sancționat cu 500 de dolari după ce a intrat cu mașina Ferrari în celebra Piazza della Signoria din Florența

Un turist american a fost amendat cu 500 de dolari pentru că a intrat cu mașina Ferrari în celebra Piazza della Signoria din Florența, potrivit CNN.

Americanul a condus un Ferrari Spider în zona pietonală din centrul istoric al orașului Florența. Mașina înmatriculată în Elveția a traversat piața care este în mod normal plină de turiști. În apropiere se află Galeria Uffizi, care găzduiește unele dintre cele mai faimoase opere de artă din Italia, relatează stiripesurse.ro.

Șoferul a fost amendat de poliție cu 470 de euro, după ce verificările au arătat că nu avea actele necesare pentru a conduce în Italia.

„Verificările au arătat că șoferul în vârstă de 43 de ani avea un permis de conducere american care nu era conform cu convențiile internaționale și nu avea permis de conducere internațional sau traducere oficială. A fost întocmit un proces-verbal pentru că a parcat în zona pietonală, pentru că a condus pe sens invers și pentru că avea permis străin neconform, amenda a fost în total de 470 de euro, pe care a plătit-o direct agenților”, se arată într-un comunicat al municipalității din Florența.

Statele Unite includ România pe lista țărilor cu risc înalt Covid

Statele Unite au inclus România pe lista țărilor cu risc înalt Covid, avertismentul fiind adresat turiștilor care ar dori să călătorească în România.

România apare pe o listă de destinații întocmită de US Centers for Disease Control and Prevention (CDC). De la data de 1 august 2022, pe lista țărilor considerate de „nivel 3” a fost inclusă și România. De la aceeași dată, la nivelul 3 este trecută și Republica Moldova. Sunt menținute la același nivel țări precum Bulgaria, Grecia, Turcia, Spania, Portugalia, Italia, Franța și Germania.

Circa 125 de destinații turistice figurează, de la data de 1 august, pe lista întocmită de americani. CDC monitorizează în total circa 235 de țări de pe toate continentele. Nivelul 3 indică în acest moment cel mai înalt risc de infectare cu Covid, pentru călătorii care intră în țările respective. Nivelul 3 se atribuie teritoriilor care au avut în ultimele 28 de zile peste o sută de cazuri la o sută de mii de locuitori. SUA recomandă turiștilor care vor pleca în țările de nivel 3 să-și facă atât doza inițială de vaccin anti – Covid cât și toate dozele ulterioare disponibile.

