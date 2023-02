Un cercetător român se află de 27 de zile în greva foamei, în Atlanta, acuzând că i s-a plagiat lucrarea de doctorat

Cercetătorul român Andrei Popa de la Universitatea Emory din Atlanta, cu cetâțenie română, în vârstă de 43 de ani, se află de 27 de zile în greva foamei și de șaizeci de ore refuz de apă, ca protest al plagierii unei părți a lucrării sale de doctorat de către un coleg: “Selection Dynamics in Joint Matching to Rate and Magnitude of Reinforcement,” coordonată de J. J MC DOWELL, unul dintre cei mai prestigioși psihologi americani, specializat în matematica atitudinilor umane.

Autoritățile consulare române au fost informate de către familia sa din România despre situația gravă în care se află.

Starea lui de sănătate s-a depreciat, neavând asistență de specialitate. Poliția statului Georgia și-a declinat competențele.

Protestul său este organizat în locuința 1165 Briarcliff Rd, Atlanta, GA 30306

În 2013, a rămas la catedră și a predat cursuri despre simptomele impulsivității ale bolnavilor, în funcție de condițiile de mediu. A studiat Teoria reprezentării pe calculator a stimulării intervențiilor comportamentale (ameliorare și prevenire la scară largă) pentru fenotipuri emergente de nivel înalt, cum ar fi ADHD. De asemenea, a predat Psihologie și teorii ale personalității la Universitatea de Stat din Georgia și cursul privind evoluția comportamentului dobândit la Universitatea Emory (primăvara 2013), conform site-ului Universității Emory.

Universitatea americană n-a răspuns la apelurile de urgență ale “României libere.”

Andrei Popa a plecat în SUA în anul 2005, beneficiind de o bursă a Emory University.

O speranță a școlii de psihologie din România

În România a absolvit Facultatea de Psihologie de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, în anul 2003. A făcut cursurile de Psihoterapie a Facultății de Psihologie din București și apoi a fost acceptat la Universitatea din Emory, pentru a continua studiile. A obținut mai întâi diploma de masterat și în 2012 a susținut lucrarea “Selection Dynamics in Joint Matching to Rate and Magnitude of Reinforcement,” în urma căreia a primit titlul de doctor în științe psihologice.

Ulterior a predat la un colegiu de fete din Atlanta.

