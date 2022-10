Un avion din Minnesota s-a prăbușit peste o casă – 3 persoane aflate la bord au murit. VIDEO

Trei persoane în vârstă de aproximativ 30 de ani aflate la bordul unui avion de mici dimensiuni au murit când avionul Cessna s-a prăbușit într-o casă din Minnesota, sâmbătă seara târziu.

Autoritățile federale și locale din Minnesota investighează locul accidentului din Hermantown, care se află la vest de Duluth și la aproximativ 240 km nord de Minneapolis, scrie foxnews.

Doi bărbați din Burnsville și o femeie din St. Paul se aflau la bordul avionului. Numele lor nu au fost făcute publice.

Ofițerii Departamentului de Poliție din Hermantown au ajuns la fața locului cu puțin înainte de miezul nopții, după ce au fost anunțați de către Aeroportul Internațional Duluth că un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit la etajul al doilea al unei clădiri rezidențiale, a precizat departamentul într-un comunicat.

Turnul de control a declarat că ultima locație cunoscută a avionului Cessna 172 cu patru locuri era la aproximativ 2 – 2,5 km sud de aeroport. Echipele de intervenție de urgență au găsit în cele din urmă epava în curtea unei proprietăți din blocul 5100 de pe Arrowhead Road, a declarat poliția.

Avionul a lovit etajul al doilea al casei înainte de a cădea și de a se opri în curtea din spate, a declarat poliția din Hermantown. Cei doi ocupanți ai casei nu au fost răniți.

Anchetatorii încă încearcă să reconstituie cauzele care ar fi putut provoca prăbușirea. Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor și Administrația Federală a Aviației spun că investighează incidentul.

Update: officials say 3 people on board plane died in Hermantown crash. According to a neighbor, the homeowners were on the second floor at the time and suffered minor injuries. @NorthernNewsNow pic.twitter.com/SEJ5AkKGUM — robbcoles (@robbcoles) October 2, 2022

