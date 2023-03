Testul bateriilor: iPhone 14 Pro Max vs S23 Ultra

Bătălia a fost strânsă între smartphone-urile emblematice Apple și Samsung privind testele de viteză ale PhoneBuff. A fost mai mult sau mai puțin egalitate la testul de viteză, iar S23 Ultra a suferit ceva mai puține daune atunci când fost supus testului căderii, în comparație cu iPhone 14 Pro Max.

De data aceasta este rândul bateriilor. S23 Ultra are un avantaj, având o capacitate a bateriei de 5.000 mAh, comparativ cu bateria de 4.323 mAh a iPhone 14 Pro Max, acesta din urmă având avantajul hardware-ului și software-ului proiectat la comandă, notează 9to5mac.com.

În ceea ce privește alte specificații, iPhone 14 Pro Max are un ecran de 6,7 inci, în timp ce S23 Ultra are un ecran ușor mai mare, de 6,8 inci. Ambele au rate de reîmprospătare variabile între 1-120Hz, deși S23 Ultra are o rezoluție puțin mai mare, de 1440 x 3088, comparativ cu cea de 1290 x 2796 a lui 14 Pro Max.

În cele din urmă, iPhone 14 Pro Max a depășit cu 38 de minute pe S23 Ultra, primul funcționând în total 27 de ore și 44 de minute, iar cel de-al doilea murind după 27 de ore și 6 minute.

