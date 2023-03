Siria recunoaște că Rusia are dreptul la teritoriile din Ucraina pe care le revendică

Siria e de acord că Rusia are dreptul la teritoriile din Ucraina pe care aceasta le revendică de la invazia din 24 februarie 2022, confom președintelui sirian Bashar al-Assad.

„ Eu spun ca acestea sunt teritorii rusesti si, chiar daca razboiul nu ar fi avut loc, acestea sunt, din punct de vedere istoric, teritorii rusesti”, a declarat Assad pentru RIA.

Ucraina si Siria au intrerupt legaturile diplomatice vara trecuta. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat intreruperea legaturilor cu guvernul lui Assad dupa ce Damascul a recunoscut independenta celor doua republici separatiste sustinute de Rusia, Donetk si Luhansk, situate in regiunea Donbas din estul Ucrainei, potrivit CNN.

Siria spune că Rusia are dreptul la teritoriile din Ucraina pe care le revendică și vrea să le cucerească total ca răspuns la ajutorul dat de ruși în războiul civil sirian

Luna trecuta, Siria a fost prima tara, dupa aliatul sau apropiat Rusia, care a recunoscut independenta regiunilor separatiste si si-a declarat intentia de a stabili relatii diplomatice cu acestea.

In septembrie 2022, Rusia a declarat, de asemenea, anexarea regiunilor Kherson si Zaporizhzhia, parti ale acestora fiind ocupate de trupele rusesti, in dispretul dreptului international, dupa asa-numitele referendumuri din aceste regiuni, care au fost respinse in mod universal ca fiind „imposturi” de catre Ucraina si natiunile occidentale.

Rusia a inceput o operatiune militara in Siria pentru a sustine regimul Assad cu sase ani inainte de invazia sa in Ucraina.

