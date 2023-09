Șeful statului și șeful guvernului își arată, separat, susținerea pentru primari. Iohannis a fost la Clotilde Armand, Ciolacu l-a încurajat pe Negoiță

Președintele României, Klaus Iohannis, și șeful Guvernului, Marcel Ciolacu, au participat separat, în ziua de 11 septembrie 2023, la ceremonii de deschidere a anului școlar în două sectoare ale Capitalei, afișându-se alături de primarii Clotilde Armand și Robert Negoiță.

Șeful statului, Klaus Iohannis, este liderul neoficial al PNL iar din această perspectivă apariția lui Iohannis alături de Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, reprezintă o surpriză. Clotilde Armand este membru fondator al USR și a fost aleasă primar al Sectorului 1, în anul 2020, cu susținerea USR. În mod cert, Clotilde Armand va candida din partea USR la alegerile locale din anul 2024, fie pentru un nou mandat de primar al Sectorului 1, fie, de ce nu, pentru un mandat de primar al Capitalei. În acest context, președintele Klaus Iohannis i-a făcut o vizită lui Clotilde Armand, în Sectorul 1, la 11 septembrie 2023, cu prilejul deschiderii anului școlar la Școala Gimnazială 162. Președintele Klaus Iohannis, ministrul Educației, Ligia Deca și primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, au stat alături la masa oficială, în fața elevilor, a părinților, a profesorilor și a camerelor de filmat. Un detaliu interesant este acela că, în programul pe care Președinția României l-a anunțat pe internet, era menționată prezența șefului statului la o ceremonie de deschidere a anului școlar, dar fără a se preciza la ce școală și nici măcar în ce localitate. Cel mai plauzibil ar fi fost ca președintele Iohannis să fie prezent la o școală din Sibiu, unde a fost și profesor, și primar, și unde predă, în acest moment, soția șefului statului, profesoara Carmen Iohannis. Totuși, spre deosebire de alte momente oficiale, la care au mers împreună, Carmen Iohannis a fost, luni, la o ceremonie în Sibiu, iar soțul ei, Klaus Iohannis, a fost la o ceremonie în București, alături de Clotilde Armand.

“Mă bucur că preşedintele României, Klaus Iohannis, şi ministrul educaţiei, Ligia Deca, au ales să participe la deschiderea anului şcolar la Şcoala Gimnazială 162, în Sectorul 1. Este o recunoaştere a eforturilor pe care l-am depus în ultimii ani pentru modernizarea învăţământului. Am investit masiv în extinderea şcolilor, am atras banii europeni pentru dotarea sălilor de curs şi construim noi şcoli şi licee. Am amenajat noi terenuri de sport şi locuri de joacă, am derulat programe şcolare şi extraşcolare”, a declarat primarul Clotilde Armand.

Președintele Iohannis n-a avut un mesaj public de felicitare pentru primarul Clotilde Armand. Aparent, el l-a felicitat pe directorul școlii. “Vreau să vă felicit pentru eforturile pe care le-ați făcut pentru îmbunătățirea bazei materiale a școlii, dar și pentru a le crea copiilor o veritabilă comunitate, unde vin cu drag și se pot maturiza armonios. Ați reușit să transformați această școală într-un reper, când vorbim despre participarea școlară. Școala în care mă aflu astăzi este un exemplu al faptului că educația poate transforma destine și că, prin demersuri comune, putem oferi copiilor reale oportunități de dezvoltare”, a spus șeful statului. Este însă știut că, fără sprijinul Primăriei (în cazul de față, cea condusă de Clotilde Armand) și fără sprijinul Ministerului Educației (condus de ministrul Ligia Deca – fosta consilieră a lui Iohannis), un director de școală nu poate face mare lucru.

Al doilea om în stat este președintele Senatului și al PNL, Nicolae Ciucă. Deși este socotit un apropiat al lui Iohannis, Ciucă a asistat, luni, la deschiderea anului școlar departe de București, în municipiul Blaj (județul Alba). Deloc surprinzător, primarul din Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, este membru PNL.

Primarul Negoiță îi mulțumește premierului Ciolacu

Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a participat la deschiderea anului școlar în Sectorul 3 al Capitalei, alături de primarul Robert Negoiță. În mod cert, Negoiță va candida în 2024 la un nou mandat de primar de sector – sau poate chiar la un mandat de primar general? Robert Negoiță a fost cândva membru PSD. Acum doi ani, se vehicula informația că Negoiță vrea să revină în PSD, iar președintele PSD, Marcel Ciolacu, anunța că l-ar primi înapoi în partid. La acel moment, Gabriela Firea, pe atunci șefa filialei PSD București, a avut o replică acidă. Ea a atras atenția că în 2024 România va avea patru tipuri de alegeri – locale, europarlamentare, parlamentare și prezidențiale, astfel că PSD are nevoie de “oameni respectabili, competenți, loiali, de cursa lungă”. Adică de oameni care “nu folosesc partidul că pe o trambulină personală, după care, când echipa are nevoie de ei, aleg să dezerteze”, spunea Gabriela Firea. La acel moment, Firea spera că va fi susținută de PSD pentru funcția de primar general al Capitalei, în anul 2024. Mult mai recent, în urma scandalului azilelor, Firea și-a pierdut și funcția de ministru, și pe cea de șefă a PSD București, iar candidatura ei pentru vreo funcție de primar, din partea PSD, în anul 2024, este doar ipotetică. În schimb, Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, este în grațiile liderului PSD, Marcel Ciolacu. În aprilie 2023, Robert Negoiță declara că nu va candida pentru funcția de primar general dar că va candida, în 2024, pentru un nou mandat de primar la Sectorul 3. „Cu domnul președinte Ciolacu am o relație foarte bună, cu domnul secretar general, care se ocupă de Sectorul 3, Marian Neacșu, o relație bună și cu mulți alți colegi am o relație foarte bună. Și da, e foarte probabil să mă întorc în PSD, e foarte probabilă această variantă”, spunea, în aprilie 2023, Robert Negoiță.

“Îi mulțumesc domnului prim-ministru pentru că a ales să viziteze în cea dintâi zi a anului școlar o unitate din sectorul nostru, Colegiul Tehnic Anghel Saligny, unde avem și program de învățământ dual, o componentă extrem de importantă în formarea viitorilor specialiști în domenii unde există cerere pe piața muncii”, a declarat primarul Negoiță la deschiderea anului școlar, la 11 septembrie.

Premierul Ciolacu a lăudat liceul Anghel Saligny, spunând că arată ca un colegiu din Belgia. Apoi premierul l-a evidențiat pe primarul Negoiță pe motiv că a obținut fonduri din PNRR și i-a adresat un îndemn neacademic: “Bagă-te, Robert!”, invitându-l, astfel, să țină un discurs după el, la deschiderea anului școlar. Dar pe termen lung, poate fi invitația ca Negoiță să revină în PSD și să candideze la alegerile locale din anul 2024 cu susținerea PSD.

